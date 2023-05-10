В ходе обсуждения с армянской делегацией Анкара не требовала убрать памятник «Немезис» - Бабкен Тунян

В ходе обсуждения с членами армянской делегации в Анкаре турецкая сторона не требовала убрать памятник «Немезис», заявил сегодня на брифинге депутат правящей фракции Бабкен Тунян, принявший участие в Анкаре в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

На прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча руководителей парламентов Армении и Турции, на которой также обсуждался вопрос памятника.

«Ничего подобного армянской делегации не было сказано, потому что задающие вопросы очень хорошо знают полномочия армянской делегации и рамки обсуждаемых вопросов и знают, о каких вопросах мы правомочны там говорить», - сказал депутат фракции «Гражданский договор» Тунян.

Глава МИД Турции на днях заявил, что Анкара предупредила Ереван: «если вы не уберете памятник, то не только нормализации не будет, но мы примем еще и ответные меры». Ранее Анкара закрыла для армянской стороны свое воздушное пространство, обосновав свое решение установкой памятника армянским мстителям.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване.

«Было отмечено, что им непонятно, как можно на фоне усилий по нормализации отношений открывать подобный памятник, г-н Симонян ответил, что если есть воля к нормализации отношений, то мы не думаем, что подобные события могут быть препятствием для нормализации отношений», - отметил Бабкен Тунян.

Мевлют Чавушоглу не уточнил, какие конкретно последствия может иметь для Армении установка памятника. Эксперты предполагают, что Анкара может отказаться от своего обещания открыть сухопутную границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

Для Анкары установка памятника - предлог не урегулировать армяно-турецкие отношения, не открывать границу, считает политолог Анна Геворкян-Давтян. По ее словам, Ереван не должен был давать подобные поводы турецкой стороне, с которой начал новый этап примирения после 44-дневной войны.

«Означает ли это, что мы должны дарить все новые и новые поводы в качестве козырной карты государству, с которым мы сейчас пытаемся урегулировать наши отношения и пытаемся сделать так, чтобы у него было как можно меньше возможностей выдвигать различные поводы, чтобы не открывать границу, которую оно же и закрыло?» - сказала политолог.

Спецпредставитель Армении на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян заявил, что есть договоренность об открытии границы в начале лета этого года. Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении с просьбой пояснить, остается ли эта договоренность все еще в силе. В ведомстве пока на письменный запрос не ответили.

Провластные депутаты говорят, что не осведомлены о процессе. Тем не менее, по мнению Бабкена Тюняна, напряжение, возникшее в армяно-турецких отношениях после установки памятника, можно преодолеть путем переговоров, а не сноса памятника.

На вопрос Радио Азатутюн, не было ли обсуждения во фракции о том, правильно ли сносить или не сносить памятник, депутат ответил: «Мы не являемся адресатами этого вопроса. В любом случае мы понимаем, что установка и открытие этого памятника вызвали определенные трудности, и я думаю, что эти трудности можно преодолеть путем переговоров и работы. Какой будет результат, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я недостаточно знаю эту тему, у меня недостаточно информации. Нет, этот вопрос во фракции не обсуждался».

На прошлой неделе в беседе с Радио Азатутюн премьер-министр Пашинян посчитал решение об установке памятника «неправильным», в то же время подчеркнув, что решение принимали городские власти, а не правительство.

Вчера, отвечая на звучащие из Анкары заявления, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что «установка памятника является внутренним делом Армении и никто не имеет права в него вмешиваться», а по словам заместителя министра иностранных дел Паруйра Ованнисяна, подобные заявления следует рассматривать в контексте идущего в Турции предвыборного процесса.