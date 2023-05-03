Анкара закрыла воздушное пространство для армянских авиакомпаний в связи с открытием в Ереване памятника «Немезис». Пашинян отреагировал

Сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул решение Анкары закрыть воздушное пространство Турции для армянских авиакомпаний. Ранее стало известно, что такое решение было принято в связи с установкой в Ереване памятника участникам операции «Немезис».

Пашинян сказал, что это не так, что установка памятников ни на что не влияет: «В одном случае мы говорим, что возможностей мало, мы не можем экспортировать товары, КПП то открываются, то закрываются, и дело отнюдь не в том, что памятники не влияют на наше движение в разные стороны. К примеру, мы знаем, какое влияние на отношения имела в свое время установка памятника Гарегина Нжде? Хочу отметить, что там были серьезные проблемы, и они продолжаются. Причем вопросы относительно памятников поступают не только с западного направления».

«Мы должны понимать, что стоим перед стратегическим выбором. Вы говорите, что данный памятник запоздалый. Я задаю вопрос, если бы не было подобного памятника в РА, кто бы пострадал и что бы мы выиграли? Почему этот памятник был установлен? По одной простой причине: когда эта тема переходила от стола к столу, все думали, что если не будет согласия, то нам скажут: вы - предатели. Мы все действуем по следующей логике: если мы что-то сделаем не так, нас назовут предателями, а на самом деле мы предаем национальные и государственные интересы своей страны. Самое важное, чтобы было алиби, что мы не совершили предательство. Но никто не говорит о том, что мы совершаем глубинное предательство. Да, здесь существует проблема, но это наша проблема. Те, кто перекрывают нашу дорогу, проблем не имеют», - также сказал премьер.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских самолетов из-за установки в Ереване памятника «Немезис».

«Мы не приемлем подобных провокаций, в ответ на открытие памятника террористам Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских самолетов. В последнее время армянские авиалинии летали в разные точки мира через воздушное пространство Турции, теперь мы закрыли небо. Запрет распространяется и на полеты высокопоставленных чиновников. В виде исключения мы разрешили визит спикера парламента Армении в Турцию для участия в международном мероприятии. Если такие действия продолжатся, последуют новые шаги», - сказал он.

По словам Чавушоглу, в Ереване стоит памятник «террористам», которые в 1920-е годы в Азербайджане «убивали братьев Турции, а также граждан Турции». МИД Турции является ведомством, понесшим наибольшие потери после силовых структур, отметил он, подчеркнув: «Как министр иностранных дел, я не могу принять то, что произошло в Ереване».

Мевлют Чавушоглу добавил, что объяснения армянской стороны о том, что памятник установлен муниципальными структурами, а не властями, далеки от искренности и некорректны.

Он отметил, что, начав процесс нормализации отношений, Анкара и Ереван не ставили предварительных условий в вопросе признания или отрицания Геноцида армян в Османской империи, но они не принимают установку этого памятника.

«После Карабахской войны мы с Азербайджаном искренне хотели нормализовать отношения с Арменией, Азербайджан представил предложения по мирному соглашению. Это конкретный шаг, но Армения не прекращает обострять ситуацию», - сказал Чавушоглу.

На прошлой неделе авиакомпания Flyone Armenia сообщила, что авиационные власти Турции без предварительного предупреждения отменили разрешение на полеты в Европу через воздушное пространство Турции. В результате самолет армянской авиакомпании, выполнявший рейс Париж-Ереван, был вынужден приземлиться в столице Молдовы Кишиневе.

Что касается визита председателя НС, то его пресс-секретарь сообщила Радио Азатутюн, что Ален Симонян выступит в Анкаре на Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества, а также запланирована двусторонняя встреча со спикером парламента Турции.

Министр иностранных дел Турции, в свою очередь, принял участие и выступил на Стамбульском форуме по вопросам безопасности, где заявил, что турецкие беспилотники «Байрактар» успешно применялись в Сирии, Ливии и Карабахе.