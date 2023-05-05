Министры «достигли прогресса во взаимопонимании», «позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся»

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана «достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся». Об этом говорится в идентичных по содержанию пресс-релизах сторон по итогам четырехдневных переговоров в Вашингтоне.

Совместное заявление, двустороннее или трехстороннее, с участием США, так и не было распространено.

Но по каким вопросам Мирзоян и Байрамов договорились в Вашингтоне, а по каким вопросам им не удалось сблизить позиции, в сообщениях не уточняется. При этом подчеркивается, что стороны остаются на противоположных позициях по ключевым вопросам.

Радио Азатутюн направило запрос в МИД, чтобы выяснить это, но ответа мы пока не получили.

После двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса» - Блинкен

Между тем, госсекретарь США, принимавший у себя армяно-азербайджанскую встречу, заявил, что после интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений Ереван и Баку добились существенного прогресса в решении сложных вопросов. Энтони Блинкен считает, что обсуждения создали основу для мирного соглашения.

«Я думаю, что темпы переговоров и основа, заложенная нашими партнерами, показывают, что [мирное] соглашение действительно досягаемо для нас. Последняя миля любого марафона всегда самая трудная. Мы знаем это. Но Соединенные Штаты здесь, чтобы продолжать помогать нашим двум друзьям пересечь финишную черту. Я считаю, что мы очень близки к этому», - подчеркнул госсекретарь США.

В течение четырех дней переговоров не было никаких публичных упоминаний о праве Нагорного Карабаха на самоопределение. Ереван сделал упор на выводе азербайджанских войск с суверенных территорий Армении, делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации, а также решении вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога.

Власти заявили, что на переговорах в Вашингтоне обсуждались эти три вопроса.

В то время как МИД разногласий не раскрывает, из выступления премьер-министра Никола Пашиняна становится ясно, что по вопросам, выделенным Арменией, у сторон есть разногласия - как в обсуждении прав армян Карабаха, так и в вопросе территориальной целостности Армении.

По мнению политолога, подписание мирного договора станет возможно, если Ереван откажется от своей позиции по этим ключевым вопросам

Армянский политолог Тигран Григорян считает, что подписание мирного договора станет возможно, если Ереван откажется от своей позиции по этим ключевым вопросам. Один из них - прямые переговоры Баку-Степанакерт.

«Для Баку это красная черта, если Баку согласится на создание переговорного механизма с международным участием, все его послевоенные нарративы просто обнулятся, то есть, что конфликта нет, что все вопросы, связанные с Карабахом, являются внутренним делом Азербайджана. В этом смысле я не думаю, что даже посредники могут заставить Баку отказаться от этой позиции. Это является красной линией и для Еревана, потому что, если этот переговорный механизм не создается и подписывается какой-то документ, будущее Нагорного Карабаха просто повиснет в воздухе. Будет трудно «продать этот документ» внутренней аудитории», - сказал Григорян.

Вчера премьер-министр Армении заявил, что нет также согласия относительно международных механизмов реализации мирного договора.

Политолог считает, что Ереван ищет в этом вопросе международных гарантов и предпочел бы США в качестве гаранта. Он отметил, что все видели, как рушатся гарантии России, поэтому предложение Москвы вряд ли для Еревана является надежным.

«Я не думаю, что на данном этапе есть игроки, готовые дать подобные гарантии, мы видим, что США избегают даже активного посредничества в этом процессе и даже подчеркивают, что переговоры должны быть прямыми, без посредников, и Баку это очень хорошо понимает. Баку понимает, что агрессивными, насильственными действиями может создать разные реалии на земле и просто навязать эти реалии международному сообществу. Между тем, Ереван пытается согласовать свои позиции с позицией международного сообщества», - подчеркнул Григорян.

Вчера также было объявлено о продолжении армяно-азербайджанских переговоров. Согласно заявлениям, следующие переговоры министров иностранных дел пройдут в мае в Москве, но точная дата неизвестна.