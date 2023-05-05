Механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и формат диалога Степанакерт-Баку до сих пор не определены - Пашинян

На фоне армяно-азербайджанских переговоров, продолжавшихся четыре дня в Вашингтоне, премьер-министр Армении накануне в Праге заявил, что механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и формат диалога Степанакерт-Баку до сих пор не определены.

Выступая в Пражском центре трансатлантических отношений, Никол Пашинян сообщил, что до сих пор не удалось договориться о механизмах преодоления разногласий в случае разночтений текста мирного соглашения.

По словам премьера, нет также договоренности о международных механизмах реализации мирного соглашения. В то же время Пашинян вновь подчеркнул, что, несмотря на существующие препятствия, Ереван продолжает усилия для достижения успеха в этих направлениях.

Один из участников обсуждения, напомнив о действиях Азербайджана против Нагорного Карабаха, а также против Армении и армян, спросил, почему Ереван не говорит о принципе «отделение ради спасения».

Правительство Пашиняна начало говорить об этом принципе в ходе 44-дневной войны, а после нее этот принцип был включен в предвыборную программу правящей партии.

Премьер-министр никак не затронул принцип «отделение ради спасения», лишь подтвердил прежние заявления: Баку готовит этническую чистку, а безопасность и права армян Нагорного Карабаха должны быть решены путем переговоров, которые должны проходить между Баку и Степанакертом. Но как признался лидер Армении, у администрации Алиева нет такого желания.

«Мы не только ждем, но и более 30 лет работаем в этом направлении. И мы должны удвоить наши усилия для решения нагорно-карабахской проблемы, для установления прочного мира в нашем регионе. Мы привержены мирной повестке дня, потому что получили на это мандат от армянского народа», - сказал он.

«Есть факторы, осложняющие отношения» - Пашинян о России

Один из присутствующих спросил об отношениях с Россией. Пашинян отказался отвечать прямо, лишь сказал, что есть факторы, осложняющие отношения. В этом контексте он указал на разногласия с возглавляемой Москвой ОДКБ и заявил, что этот военный блок не выполнил своих обязательств перед Арменией.

Пашинян завершил дискуссию замечаниями о непредсказуемом окончании конфликта в Украине, отметил, что ситуация совершенно непредсказуемая и что нет какой-либо аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц.

«Могу только с уверенностью сказать, что на следующей неделе отбуду в Москву», - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, что, по его мнению, может произойти в Украине через месяц.

С какой повесткой дня он едет в Москву и какие встречи там запланированы, премьер-министр Армении не уточнил.