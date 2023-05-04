США видят прогресс в армяно-азербайджанских переговорах

США видят прогресс в проходящих три дня в Вашингтоне армяно-азербайджанских переговорах, приветствуют его и призывают к продолжению диалога, написал в Twitter советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, встретившийся вчера с главами МИД Армении и Азербайджана, не уточнив, по каким вопросам был достигнут позитивный сдвиг.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера подтвердил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном идут вокруг конкретного документа.

«В данный момент мы должны зафиксировать сегодняшнюю проблему, которая является проблемой безопасности армян Нагорного Карабаха».

В правящей фракции «Гражданский договор» говорят, что это проект мирного соглашения.

По словам руководителя комиссии НС по внешним отношениям Саркиса Ханданяна, в ходе вашингтонских переговоров обсуждаются вопросы отвода азербайджанских войск с суверенных территорий Армении, последующая делимитация границ, а также решение вопроса прав и безопасности жителей Нагорного Карабах в рамках международно гарантированного механизма диалога.

Азербайджан категорически отвергает переговоры Баку-Степанакерт, уже два года не только не покидает суверенную территорию Армении, но и продвигается на новые участки.

По какому из этих вопросов удалось сблизить точки зрения, о каком прогрессе говорит американская сторона?

«О прогрессе или о содержании переговоров в целом на данный момент я мало что могу сказать, переговоры продолжаются, и, кажется, американские переговоры сегодня завершаются. Вся наша задача состоит в том, чтобы давление международного сообщества и посредников на Азербайджан настолько усилилось, чтобы Азербайджан в конечном итоге вывел свои войска с суверенной территории Армении, что также будет хорошей основой для подписания мирного соглашения», - сказал он.

Провластный депутат не раскрыл никаких подробностей переговоров, в том числе о том, какие договоренности были достигнуты по Карабаху. В ответ на вопрос, поднимает ли армянская сторона в переговорах с Азербайджаном вопрос о самоопределении Нагорного Карабаха, Ханданян отметил только диалог Баку-Степанакерт в рамках международного видимого механизма.

«В данный момент, думаю, мы должны зафиксировать сегодняшнюю проблему, это проблема безопасности армян Нагорного Карабаха, проблема прав, и нужно двигаться вперед в направлении решения этих проблем. Речь идет о механизме диалога Баку-Степанакерт в условиях международной видимости, и именно вокруг этого мы пытаемся добиться результатов», - сказал Ханданян.

«Предложенное этими властями пакетное решение - это пакетная капитуляция»

Даже если удастся добиться диалога Баку-Степанакерт, депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян все равно видит здесь проблему. Она отметила, что это будет означать оставить Карабах наедине с Азербайджаном.

«Прогресс для нас мог бы быть в том случае, если бы мы действительно смогли внести вопрос о самоопределении Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в этот документ, другого прогресса я не могу констатировать», - сказала Товмасян.

Депутат другой оппозиционной фракции – «Айастан», Артур Хачатрян также пессимистично оценивает результаты переговоров в Вашингтоне.

«В этих переговорах якобы случайно появляется Рубен Рубинян, который является «экспертом» по переговорам с Турцией, то есть предложенное этими властями пакетное решение - это пакетная капитуляция, отказ от всего», - заявил Хачатрян.

Сегодня последний день армяно-азербайджанских переговоров. По сообщению Госдепартамента, госсекретарь США также вечером примет участие в заключительном заседании. Заседание назначено на 21:45 по ереванскому времени.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что следующие переговоры Мирзоян-Байрамов состоятся в России в мае. В Ереване лишь подтверждают, что переговоры готовятся, но дату не уточняют.