На столе переговоров в Вашингтоне лежит документ, сюрпризов там нет - премьер

На столе переговоров в Вашингтоне лежит документ, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, утверждая, что никаких сюрпризов там нет. Однако никаких деталей Пашинян не обнародовал, вновь предложив оппозиции ознакомиться с документом в МИД.

«В Вашингтоне обсуждается ровно то, что я представил с этой трибуны на прошлой неделе. Лежит на столе документ, да или нет? Да, на столе лежит документ. Ничего нового в этом документе вы не найдете, потому что я говорил об этом документе публично с этой трибуны, то есть, говорил по части тезисов, деталей, текстовых вариантов, вы можете ознакомиться и с тем, что представил Азербайджан, и вы можете ознакомиться с нашими предложениями, нашими реакциями», - отметил он.

Премьер-министр отказался сообщить, планируется ли в ближайшее время подписание документа или какого-либо заявления, или же точки зрения все еще далеки друг от друга.

«Потому что выяснится, что есть документ, который уже на столе, последние раздумья: подписать или не подписать, это не плохая новость, это хорошая новость. В данный момент давайте никаких… поскольку сейчас там идут переговоры, любой положительный, любой отрицательный комментарий повлияет на ход переговоров. Давайте не будем ничего говорить. Но я также хочу сказать, какое поручение я дал нашей переговорной команде. Опять-таки учитывая, под каким давлением они находятся, я сказал: помните, тот документ, вокруг которого вы ведете переговоры, я буду подписывать, ведите переговоры свободно, в рамках нашей политической траектории и в рамках наших публично высказанных мнений», - подчеркнул он.

На фоне продолжающихся третий день армяно-азербайджанских переговоров премьер-министр Пашинян с трибуны парламента заявил, что мир возможен, но это также может подразумевать неприемлемые для армянской стороны условия. «Да, есть вариант, что мир реально возможен с параметрами, принципиально приемлемыми для Республики Армения и народа РА, могут быть параметры, когда мир реально возможен с параметрами, принципиально неприемлемыми для Республика Армения и народа РА», - сказал премьер.

Хотя Никол Пашинян не раскрыл подробностей переговоров, он, однако, подчеркнул, что необходимо найти максимально сбалансированное решение. «Наша задача - суметь максимально сбалансировать реалистичность, приемлемость и эмоции и эмоциональный фон, связанные с вопросом, и максимально сблизить их и привести в одну плоскость и одно поле. Насколько это будет возможно, я не могу сказать, но точно могу сказать, что мы сделаем все, чтобы это произошло», - заверил Пашинян.

Никол Пашинян, которого оппозиция раскритиковала за признание территориальной целостности Азербайджана, сегодня также заявил, что Армения ни к кому не имеет территориальных претензий.

«Правительство Республики Армения и Республика Армения, я заявил об этом неделю назад с этой трибуны, должны заявить, что не только не имеют территориальных претензий, но и не будут иметь, и это тот единственный принцип, который даст нам шанс иметь государство, в противном случае, я говорю, давайте посмотрим: с четырех сторон сделают все, чтобы нас не было, чтобы мы не были государством, и делают», - сказал он.

После возвращения из Вашингтона главы МИД Армении и Азербайджана также встретятся в Москве, по крайней мере, российская сторона утверждает, что такая договоренность есть. Пашинян заявил, что Армения не получала предложения по урегулированию от Запада, а российский вариант Ереван принимает.

Сегодня премьер-министр затронул возможность добавления новых компонентов безопасности Армении, вновь не называя стран, он подчеркнул, что помимо пользы это может принести и вред.

«Может быть версия, или предложение, или подход, что в эту общую архитектуру безопасности должны быть добавлены новые компоненты, что является подходом. Но не факт, что этим сама по себе стратегическая безопасность будет обеспечена, потому что новые компоненты могут, конечно, управлять некоторыми существующими рисками, но, с другой стороны, они также могут, в свою очередь, вызывать новые риски», - отметил он.