«Мы приветствуем прогресс Армении и Азербайджана в переговорах» - Джейк Салливан

«Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах, и призываем к продолжению диалога», — написал вчера в Твиттере советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Устойчивое и справедливое соглашение станет ключом к раскрытию возможностей как для стран, так и для региона», — подчеркнул Салливан.

«Мы были рады принять сегодня в Белом доме Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова», - также отметил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.