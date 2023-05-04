США разочарованы решением Турции закрыть воздушное пространство для армянских самолетов

США разочарованы решением Турции приостановить действие разрешения для армянских авиакомпаний на полеты через ее воздушное пространство.

«США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений, что, на наш взгляд, было бы не только важным для обеих стран, но и полезным для стабильности во всем регионе», - заявил вчера на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

«Мы разочарованы заявлением Турции о приостановке разрешения для армянских авиакомпаний на полеты через ее воздушное пространство. Ранее достигнутое соглашение между двумя странами о восстановлении воздушного сообщения было важным инструментом укрепления доверия не только между двумя странами, но опять же в более широком смысле, для региональной стабильности», - подчеркнул Патель.

«Мы искренне надеемся, что Турция и Армения смогут продолжить восстановление экономических связей, а также открытие транспортного сообщения», - сказал представитель Госдепа.

Официальная Анкара объяснила решение закрыть воздушное пространство Турции для армянских авиакомпаний «продолжающимися провокациями Армении против Турции и Азербайджана», указав на установку памятника участникам операции «Немезис» в Ереване.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване.

США верят в возможность достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном

Отвечая на вопросы, касающиеся армяно-азербайджанских переговоров, продолжающихся в пригороде Вашингтона Арлингтон, Патель воздержался от обнародования информации об их ходе.

Подчеркнув, что проблема не имеет военного решения, представитель Госдепартамента заявил: «Мы считаем, что прямой диалог посредством дипломатии - это неотъемлемый путь прогресса. И именно поэтому мы очень рады принять двух министров иностранных дел в Институте внешней службы для участия в этих очень важных дискуссиях. Как я уже сказал, госсекретарь и другие сотрудники Госдепартамента глубоко вовлечены в этот вопрос, и мы с нетерпением будем ждать возможности внимательно следить за процессом вблизи».

Вашингтон верит, что прочный мир между двумя странами возможен посредством диалога. «Мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему для Южного Кавказа», - подчеркнул Ведант Патель.