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Регион

США разочарованы решением Турции закрыть воздушное пространство для армянских самолетов

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

США разочарованы решением Турции приостановить действие разрешения для армянских авиакомпаний на полеты через ее воздушное пространство.

«США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений, что, на наш взгляд, было бы не только важным для обеих стран, но и полезным для стабильности во всем регионе», - заявил вчера на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

«Мы разочарованы заявлением Турции о приостановке разрешения для армянских авиакомпаний на полеты через ее воздушное пространство. Ранее достигнутое соглашение между двумя странами о восстановлении воздушного сообщения было важным инструментом укрепления доверия не только между двумя странами, но опять же в более широком смысле, для региональной стабильности», - подчеркнул Патель.

«Мы искренне надеемся, что Турция и Армения смогут продолжить восстановление экономических связей, а также открытие транспортного сообщения», - сказал представитель Госдепа.

Официальная Анкара объяснила решение закрыть воздушное пространство Турции для армянских авиакомпаний «продолжающимися провокациями Армении против Турции и Азербайджана», указав на установку памятника участникам операции «Немезис» в Ереване.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване.

США верят в возможность достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном

Отвечая на вопросы, касающиеся армяно-азербайджанских переговоров, продолжающихся в пригороде Вашингтона Арлингтон, Патель воздержался от обнародования информации об их ходе.

Подчеркнув, что проблема не имеет военного решения, представитель Госдепартамента заявил: «Мы считаем, что прямой диалог посредством дипломатии - это неотъемлемый путь прогресса. И именно поэтому мы очень рады принять двух министров иностранных дел в Институте внешней службы для участия в этих очень важных дискуссиях. Как я уже сказал, госсекретарь и другие сотрудники Госдепартамента глубоко вовлечены в этот вопрос, и мы с нетерпением будем ждать возможности внимательно следить за процессом вблизи».

Вашингтон верит, что прочный мир между двумя странами возможен посредством диалога. «Мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему для Южного Кавказа», - подчеркнул Ведант Патель.

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