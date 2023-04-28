ВС Армении несут службу исключительно на суверенных территориях РА - пресс-секретарь МИД

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, каковы комментарии МИД относительно того, что постпред Азербайджана при ООН на днях выдвинул Армении восемь предварительных условий, среди которых вывод армянских войск из Нагорного Карабаха, освобождение восьми оккупированных азербайджанских сел, отказ от территориальных претензий к Азербайджану и которые должны быть реализованы Арменией для улучшения отношений с Азербайджаном.

«Известно, что еще с 1990-х годов в целях защиты от агрессии, осуществляемой Азербайджаном, и предотвращения массового насилия над мирным населением Нагорного Карабаха армянами Карабаха была сформирована Армия обороны, которая и сегодня несет свою службу с целью недопущения воплощения в жизнь упомянутых операций, запланированных Азербайджаном десятилетия назад. Армия обороны была и остается актуальной только из-за проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, включая физическое и психологическое запугивание населения Нагорного Карабаха, убийства, периодические нарушения режима прекращения огня, блокирование Лачинского коридора, перебои с поставками продовольствия и медикаментов в Нагорный Карабах, нарушение газо- и электроснабжения», - отметил представитель МИД.

Что касается восьми сел, о которых Азербайджан заявляет на разных уровнях, то представитель армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что еще в 1990-е годы Азербайджан оккупировал село Арцвашен, пахотные земли сел Вазашен и Айгеовит Тавушской области, 70 процентов пахотных земель сел Беркабер и Паравакар, а уже после 44-дневной войны в результате возобновившейся агрессии - еще 150 квадратных километров территории.

«Удивительно, что об оккупации территорий Арменией говорят официальные лица страны, высшее руководство которой открыто предъявляет претензии в отношении суверенных территорий Армении, иногда также заявляя, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, поэтому она не нарушается в результате продвижения их вооруженных сил. Президент Азербайджана неоднократно открыто признавал оккупацию территорий РА, угрожая захватом новых территорий путем применения силы в случае невыполнения его максималистских требований», - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь МИД Армении также отметил, что призывы Армении к Азербайджану соблюдать признанную обеими странами в Алма-Атинской декларации линию границы, а также представить правовые обоснования в отношении некоторых из упомянутых сел остались без ответа. «Более того, также осталось без ответа предложение армянской стороны по зеркальному отводу войск от линии границы 1975 года, что однозначно способствовало бы снижению пограничной напряженности и решению ряда существующих проблем», - добавил он.

Представитель МИД Армении подчеркнул, что «надуманные нарративы и требования азербайджанской стороны меняются день ото дня, и не только Республике Армения, но, думаем, также всему международному сообществу уже сложно следить за спекуляциями азербайджанской стороны». Он отметил, что «примером тому являются нарративы Азербайджана вокруг блокирования Лачинского коридора».

«Еще с 12 декабря прошлого года Азербайджан сначала объявил, что коридор не закрыт, затем, что коридор закрыт так называемыми «экологами», затем, когда было объявлено, что рудник, который был предметом спора, прекратил свою деятельность, лица, выступающие как «экоактивисты», потребовали досмотра автомобилей Красного Креста и гуманитарных грузов, проходящих по коридору. Далее эти действия стали оправдывать фиктивной перевозкой мин, затем, после решения Международного суда, снова стали заявлять о том, что коридор открыт, а уже 23 апреля, предприняв шаги в Лачинском коридоре по установке КПП, что стало вопиющим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, продемонстрировали реальную цель инсценировки, организуемой на государственном уровне в течение нескольких месяцев», - отметил пресс-секретарь МИД Армении.

«Армения убеждена, что только путем конструктивного диалога возможно достичь решения всех проблем, а проводимая Азербайджаном политика явно не способствует снижению напряженности и установлению мира в регионе», - говорится в сообщении МИД РА.