Париж является сторонником переговоров между Степанакертом и Баку при поддержке международного сообщества

Препятствование движению по Лачинскому коридору с 12 декабря недопустимо, заявила в интервью «Арменпресс» в Ереване министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, отметив, что ситуация для населения Нагорного Карабаха чревата серьезными опасностями экономического и гуманитарного кризиса.

Подчеркнув, что это также препятствует продолжению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, которым твердо привержен премьер-министр Армении Никол Пашинян, Колонна сочла это серьезной угрозой стабильности региона.

«Решение суда ООН является обязательным для всех и должно соблюдаться»

Напомнив о решении Международного суда ООН от 22 февраля этого года, которым суд обязал Азербайджан «принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору», глава МИД Франции заявила, что решение является обязательным для всех и должно соблюдаться.

«Решение Азербайджана установить КПП в Лачинском коридоре вызывает большую тревогу»

Министр иностранных дел Франции посчитала крайне тревожным решение Азербайджана об установке контрольно-пропускного пункта на въезде на новую дорогу Лачинского коридора, отметив, что Франция желает, чтобы все споры решались исключительно путем переговоров.

«Это в основе приверженности Франции, наряду с Европейским союзом. И именно для того, чтобы сделать этот призыв к ответственности, возобновлению переговоров и соблюдению закона услышанным, я на этой неделе посещаю Азербайджан и Армению», - сказала она.

23 апреля Азербайджан перекрыл мост Хакари, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом и находящийся в Лачинском коридоре, в зоне контроля российских миротворцев. В Баку сообщили, что там установлен новый КПП, пояснив, что это сделано «из соображений безопасности». Фактически в результате этого шага Баку четыре села Шушинского района Карабаха оказались в полной блокаде. Армения уведомила Международный суд ООН об очередном нарушении со стороны Азербайджана.

«Франция поддержит любое решение, которое обеспечит безопасное проживание армянского населения Нагорного Карабаха»

Франция хочет, чтобы между представителями Нагорного Карабаха и властями Азербайджана начались переговоры при поддержке международного сообщества относительно содержания прав и гарантий населения, также сказала Катрин Колонна, пояснив, что это означает, что для таких переговоров должны быть созданы благоприятные условия, в том числе в восстановлении свободного передвижения через Лачинский коридор.

«Франция поддержит любое решение, которое обеспечит, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло продолжать жить там в безопасности, сохраняя свою историю, наследие и культуру. Это его неприкосновенное право», - заявила глава МИД Франции.

Министр иностранных дел Франции находится в регионе с целью обсуждения вопроса разблокирования Лачинского коридора. Она прибыла в Армению вчера из Баку.

Перед региональным визитом Колонна заявила, что «создавшаяся ситуация не может продолжаться долго», подчеркнув, что тупиковая ситуация усиливает напряженность и ставит под удар перспективу политического урегулирования.

Вчера в Баку она встретилась с президентом Азербайджана и министром иностранных дел этой страны, заявила, что Лачинский коридор должен быть открыт, Азербайджан должен уважать международное право.