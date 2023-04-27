Лачинский коридор должен быть открыт, Азербайджан должен уважать международное право – глава МИД Франции

Установив азербайджанские контрольно-пропускные пункты в Лачинском коридоре, Баку обеспечивает свое суверенное право и территориальную целостность страны, заявили власти Азербайджана на встречах с министром иностранных дел Франции Катрин Калонна в Баку.

Глава французской дипломатии ранее заявила, что едет в Баку для обсуждения с администрацией Алиева вопроса разблокировки Лачинского коридора.

Несмотря на утверждения и обвинения президента и министра иностранных дел Азербайджана о том, что Армения через Лачинский коридор переправляет оружие в Нагорный Карабах, в ходе пресс-конференции в Баку представитель Франции четко заявила, что дорога должна быть открыта, есть соответствующее решение Международного суда ООН, и Баку должен считаться с позициями Вашингтона и Парижа по этому вопросу.

«Наша точка зрения в вопросе Лачинского коридора отличается. Почему? По очень простой причине, поскольку есть правовой документ - решение суда, и Азербайджан должен уважать международное право», - заявила Калонна, особо подчеркнув сожаление Парижа по поводу действий Азербайджана в Лачинском коридоре. Она также выразила уверенность, что свободное передвижение по коридору будет способствовать взаимному доверию.

«Лачинский коридор открыт и будет оставаться открытым», - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на призывы французской коллеги.

По словам министра иностранных дел Азербайджана, Баку предлагал Еревану осуществлять параллельный контроль на границе, у въезда на Лачинскую дорогу, но армянская сторона отказалась. «Одним из предложений азербайджанской стороны было введение прозрачного режима контроля на Лачинской дороге. Однако Армения отказалась от предложения параллельного контроля. Поэтому с целью обеспечения прозрачного контроля на Лачинской дороге Азербайджан 23 апреля предпринял шаги по осуществлению функций въездного контроля», - сказал Байрамов.

Армянская сторона на эти утверждения Баку пока не ответила.

Визит Калонны в Баку проходит на фоне напряженных французско-азербайджанских отношений. В последние месяцы официальный Баку неоднократно критиковал действия властей Франции, в том числе принятие обеими палатами французского парламента резолюций в поддержку Армении, содержащих предложение о введении санкций против Азербайджана.

Баку обвинил Париж в том, что он занимает проармянскую позицию и наносит ущерб армяно-азербайджанскому мирному процессу, утверждая, что эти шаги свидетельствуют о «предвзятой политической позиции Франции, которая не может выступать в качестве нейтрального и справедливого посредника».

Президент Азербайджана лично выступил с аналогичными обвинениями в адрес ведущей страны Евросоюза, отверг посредническую роль Парижа в армяно-азербайджанском переговорном процессе, отменив намеченную на 7 декабря встречу в Брюсселе из-за планируемого участия в ней президента Франции Эмманюэля Макрона.

И сегодня глава МИД Азербайджана не скрывал своего недовольства Францией, заявив, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ годами игнорировала призывы Баку и не осуждала шаги армянской стороны, а вместо этого заявляла, что нужно двигаться к миру.

Азербайджанская сторона и сегодня стремится к миру, заверил Байрамов и вновь обвинил Ереван в проведении деструктивной политики. В то же время глава МИД Азербайджана сообщил, что ожидает, что в ближайшее время Армения вернется за стол переговоров для обсуждения мирного договора с Баку. Подробностей о сроках и формате ожидаемого возобновления переговоров Байрамов не сообщил.

В это же время на брифинге с журналистами в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что достигнута договоренность о встрече с участием министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в российской столице, пообещав сообщить о дате позже. В ответ на вопрос Радио Азатутюн в МИД Армении подтвердили, что уже есть договоренность о трехсторонней встрече.