При участии генерала Волкова продолжаются переговоры об открытии моста Хакари

При участии командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Андрея Волкова продолжаются переговоры об открытии моста Хакари в Лачинском коридоре.

Российские миротворцы ведут отдельные обсуждения как с азербайджанской, так и с карабахской сторонами, сообщил в беседе с Радио Азатутюн глава правящей фракции парламента Нагорного Карабаха Артур Арутюнян.

Однако, по его словам, переговоры, которые идут уже третий день, пока не дали результатов.

На вопрос Радио Азатутюн, переговоры двусторонние или же в них участвуют и представители карабахской стороны, Арутюнян ответил: «Трехсторонних нет, обсуждения ведутся по отдельности».

Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится в зоне контроля российских миротворцев. В воскресенье Азербайджан закрыл Лачинский коридор прямо на том участке, где дислоцированы российские миротворцы. Почему миротворческие силы не предотвратили закрытие Азербайджаном моста Хакари с использованием грузовиков и военной техники? Пока никаких официальных объяснений не прозвучало.

Спустя более суток после установки КПП Минобороны России заявило: «23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной».

Оппозиция Карабаха считает открытие дороги невозможным

Между тем, парламентская оппозиция Карабаха считает, что, несмотря на продолжающиеся переговоры, азербайджанцы не откроют дорогу. По мнению главы фракции «Справедливость» Давида Галстяна, если власти Армении не защищают интересы Карабаха, почему это должны делать русские? По словам депутата от оппозиции, без подписания документа сейчас происходит делимитация границы между Арменией и Азербайджаном, и Баку, поставив КПП на мосту Хакари, фиксирует свою границу.

«Печально, но факт, что эти власти оставляют 120 тысяч армян в одиночестве против турецко-азербайджанского тандема, возлагая надежду на то, что об этом будут говорить только российские миротворцы. Я уверен, что прежде, чем русские поставят перед Азербайджаном вопрос, азербайджанцы станут махать как флагом в качестве основания заявлениями Никола Пашиняна о том, что Армения - это 29 тысяч 800 квадратных километров, и они фиксируют свою границу», - сказал Галстян.

Официальный Ереван вчера резко осудил действия Азербайджана по установке незаконного КПП в Лачинском коридоре. В ответ Баку возразил, что установка КПП в Лачине полностью законна и соответствует всем нормам международного права, тем более, что Армения сама признала территориальную целостность Азербайджана в ходе встреч, состоявшихся в Праге и Сочи.

Председатель комиссии по обороне парламента Армении, депутат правящей фракции Андраник Кочарян отметил: «Все закрытые дороги однажды открываются, а открытые дороги, когда нет понимания, однажды закрываются».

А как должен быть открыт Лачинский коридор? По мнению Андраника Кочаряна, проблема находится в зоне ответственности России.

«КПП установлен, и он находится как раз в зоне ответственности нашего стратегического партнера. Теперь посмотрим, есть там что делать или нет», - сказал Кочарян.