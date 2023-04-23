Армения призвала Россию выполнить свое обязательство по Лачинскому коридору

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте МИД Армении, говорится:

«23 апреля 2023 г. власти Азербайджана, грубо нарушив пункт 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., уже официально перекрыли Лачинский коридор, предприняв шаги по установке КПП в коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Этот шаг, предпринятый сегодня азербайджанскими вооруженными силами, нельзя рассматривать даже как очередную провокацию Азербайджана: фактически это грубое нарушение одного из основополагающих положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, направленное на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха. Продолжающееся незаконное блокирование Лачинского коридора с 12 декабря прошлого года под сфабрикованным экологическим предлогом и установка КПП сегодня по надуманным и безосновательным причинам являются очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики.

Эти действия осуществляются, несмотря на однозначные заявления международного сообщества и, в особенности, на имеющиеся юридически обязательную силу решение Международного Суда от 22 февраля 2023 г.. Более того, руководство Азербайджана даже не прилагает усилий не только для выполнения достигнутых общеизвестных договоренностей, но и для сокрытия своих продолжительных нарушений основополагающих норм международного права, а также всячески обостряет ситуацию в регионе, подготавливая почву для крупномасштабного применения силы.

Республика Армения как сторона, подписавшая Трехстороннее заявление от 9 ноября, считает этот шаг установки Азербайджаном незаконного КПП в Лачинском коридоре неприемлемым и решительно его осуждает. Эти и предыдущие аналогичные действия Азербайджана в сочетании с непрекращающейся армяноненавистнической и угрожающей риторикой направлены на срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Призываем Российскую Федерацию, наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора, а также государства-члены ООН, наделенные мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги по обеспечению неукоснительного исполнения решения Международного суда ООН».