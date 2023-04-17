Ереван сообщает об обстреле со стороны Азербайджана в направлении Сотка

Согласно сообщению, с армянской стороны потерь нет.

По состоянию на 10:00 17 апреля ситуация на передовой относительно стабильная, заявили в Минобороны.

В Баку назвали распространенную Минобороны Армении информацию о ведении огня подразделениями азербайджанской армии в данном направлении «ложной и не соответствует действительности».

Отметим, что вчера занимающаяся разработкой местного золотого прииска компания GeoProMining Gold сообщила, что вечером 15 апреля и утром 16 апреля азербайджанцы обстреляли золотой рудник, в результате чего работы были приостановлены, а персонал был эвакуирован. Информацию о стрельбе в районе Соткского рудника в разговоре с Радио Азатутюн также подтвердил и один из местных жителей.