Из-за стрельбы с азербайджанской стороны работа Соткского рудника приостановлена, сотрудники эвакуированы

В частности, обстрелу подвергся район Соткского золотого рудника, работа рудника была приостановлена. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила представитель компании «ГеоПроМайнинг Голд» Рузанна Григорян.

«Выстрелы раздавались между 19:00 и 23:00 вечера, в результате чего работа шахты была временно остановлена. Ночью обстановка была спокойной, эвакуации не было. Утром стрельба возобновилась, компания приняла решение приостановить работу шахты и эвакуировать сотрудников. На данный момент шахта не работает. Ситуация меняется ежечасно», - уточнила Рузанна Григорян.

По словам представителя Соткского рудника, пострадавших нет.

Информацию о стрельбе в районе Соткского рудника в беседе с Радио Азатутюн подтвердил и один из местных жителей.

Министерство обороны пока не дает четкой информации о стрельбе. В ответ на вопрос, стреляли ли азербайджанцы, представитель Минобороны сказал следующее: «В случае интенсивных нарушений режима прекращения огня противником, Минобороны распространяет сообщение, в том числе и о пострадавших».

На уточняющий вопрос, был ли обстрел или хотя бы одиночный выстрел, если работа шахты «Сотк» была приостановлена, представитель Минобороны ответил так: «Я уже прокомментировал, мы распространяем сообщения об интенсивном нарушении».

Глава общины Сотк Севак Хачатрян уклонился от ответа на вопрос о выстрелах, посоветовав обратиться в Минобороны.