Поручения премьер-министра Армении не могут не выполняться, подчиненные могут не справиться - Андраник Кочарян

Сам Никол Пашинян заявил, что на случай возможных сценариев развития событий в общине Тех Сюникской области конкретным лицам были даны поручения, выполнение которых было провалено.

«Эти поручения должны были быть выполнены, если они были. Сейчас относительно этих поручений я не могу сказать, когда были даны поручения, но могу сказать точно, что поручения не могли быть не даны. В Службе национальной безопасности обязательно будут проведены служебные расследования, а также, в случае необходимости, в Вооруженных силах, потому что здесь и у Пограничных войск была функция, и у Вооруженных сил, здесь есть проблемы с согласованием», - сказал Андраник Кочарян.

В то время как провластный депутат Андраник Кочарян утверждает, что премьер-министр дал поручения еще до продвижения азербайджанцев, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян напомнил о заявлениях Никола Пашиняна от 30 марта. Две недели назад, когда азербайджанцы сообщили о взятии ряда высот, а жители Сюника утверждали, что азербайджанцы вошли на территорию села Тех, премьер на заседании правительства заверил, что никаких изменений армянских позиций не произошло. На том же заседании он также выразил надежду, что наряду с размещением с армянской стороны пограничников Азербайджан сделает то же самое и процесс пройдет без провокаций.

«Уже 30 марта противник продвинулся. Или человек вообще не имеет отношения к этой должности, потому что либо СНБ и Вооруженные силы ему не докладывают, либо он вообще не обеспечивают эту двустороннюю связь, чтобы ему докладывали о важной ситуации», - сказал Манукян.

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян удивлен тем, что после кровавого инцидента в селе Тех в первую очередь была усилена охрана государственных зданий.

«У нынешних правителей для Республики Армения одна граница: правительственные дачи и кабинет премьер-министра, потому что это все, что они охраняют. Мягко говоря, я был удивлен, когда несколько дней назад во время последней агрессии вышел из здания Национального собрания и обнаружил, что здание Национального собрания защищено гораздо лучше, чем государственная граница Республики Армения», - подчеркнул Мамиджанян.

Не оспаривая провокацию Азербайджана, оппозиция в эти дни также видит вину правительства: если еще несколько месяцев назад было известно об изменении маршрута Армения-Нагорный Карабах, после чего азербайджанцы оказались на территории села Тех, почему никто их не встретил? Оппозиция также спрашивает: почему вовремя не были выполнены фортификационные работы, не были заняты выгодные позиции?

Глава фракции «Айастан», бывший министр обороны Сейран Оганян после вчерашней закрытой встречи с высокопоставленными лицами Минобороны и Службы национальной безопасности по поводу последних событий в селе Тех заявил, что это упущение политической власти.

Отвечая оппозиции, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян сказал: «Когда какой-либо субъект, находящийся в Республике Армения, тем более депутат Национального собрания, прямо не говорит, что провокация была совершена Азербайджаном, а преподносит Азербайджану на блюдечке тезис, согласно которому в этом виновато политическое руководство Армении, извините, но здесь мы снова имеем дело со стилем работы пятой колонны».

На это Гегам Манукян ответил: «Я направил в прокуратуру запрос о том, сколько уголовных дел было возбуждено за всю войну по статье об измене родине. Там ответили - ноль. За все эти три года мишенью были все: в какой-то момент бывшие власти, военные, сейчас какая-то пятая колонна».

Когда Пашинян в парламенте заявил о невыполнении ряда поручений по обеспечению безопасности, почти одновременно без объяснения причин был уволен командующий Пограничными войсками СНБ. Вчера начальник Генштаба ВС назвал «политическим» простой вопрос Радио Азатутюн о том, почему Арман Маралчян был освобожден от занимаемой должности.

Председатель комиссии по обороне Андраник Кочарян, два дня назад в эфире Общественного телевидения заявивший, что видит прямую связь между упущениями в селе Тех и увольнением командующего Пограничными войсками СНБ, уже в ходе сегодняшних брифингов сказал, что эти события могут быть связаны, а могут и не быть связаны.

«Ответ должно дать служебное расследование, может быть, увольнение командующего Пограничными войсками и не связано с этим, а может быть, связано, может быть также смена кадров», - отметил Кочарян.

«Всегда пытаются найти козлов отпущения, если снимают командующего Пограничными войсками, значит, служебное расследование завершено, но из нашей вчерашней закрытой встречи складывается впечатление, что служебное расследование еще не завершено», - подчеркнул Манукян.

По мнению оппозиционера Гегама Манукяна, служебное расследование призвано успокоить людей, возмущенных последними событиями.

Новый командующий Пограничными войсками СНБ пока не назначен.