Пашинян об инциденте близ села Тех: Выполнение ряда поручений по обеспечению безопасности было провалено

Комментируя инцидент, в котором с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, а еще 6 были ранены, Пашинян также заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что Азербайджан нарушил достигнутые с Арменией договоренности по данному участку. Однако, как подчеркнул глава правительства, Армения не могла надеяться на то, что Баку будет вести себя иначе и, исходя из этого, на случай возможных сценариев конкретным лицам были даны поручения, выполнение которых было провалено.

«Конечно, за этим должны последовать административные последствия, но мы должны и понять, что и почему произошло», - добавил он.

Отметим, что сегодня же стало известно о том, что командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арман Маралчян был освобожден от занимаемой должности.

В парламенте Пашиняна также спросили о распространяемой Азербайджаном информации о том, что в ходе последнего боестолкновения Армения использовала иранские беспилотники.

Он подчеркнул, что дезинформация со стороны Азербайджана об использовании Арменией иранских беспилотников является частью провокации, а целью дезинформации является посыл в адрес Евросоюза о том, что «они направили наблюдательную миссию, а Армении якобы использует вооружение стран, с которыми у ЕС имеются проблемы и в отношении которых введены санкции».



«Я хочу напомнить о другом случае, когда в феврале или марте 2022 года те же информационные источники утверждали, что самолеты Су-30СМ Армении были направлены для использования против Украины. Многие, даже авторитетные СМИ растиражировали данную дезинформацию», - отметил он.

Пашинян заявил, что необходимо усилить институциональный ответ на информационные атаки, но, как подчеркнул он, «это должно быть сделано без нанесения ущерба нашей демократии».



На просьбу одного из депутатов премьер-министр Армении также прокомментировал свое раннее заявление о наличии «пятой колонны» в армии.

Как заметил Пашинян, некоторые высокопоставленные военные, которые в ходе боевых действий приказывали сдавать отбитые позиции, сеяли панику среди военнослужащих и так далее, и в отношении которых в Армении расследуются уголовные дела, сейчас признают свою вину, но не говорят о мотивах своих действий.



«Ни одно преступление не раскрыто, если не объяснен мотив: например, если спросить мое экспертное мнение, которое не имеет никакого юридического значения, то я сделаю еще более громкие заявления. Например, я думаю, может они агенты других стран? Завербованные агенты? Это не утверждение, а мое логическое следствие. Он должен был получить приказ сверху, я не давал такого приказа, значит у него есть другой «верх», от которого он получил приказ», - заявил Пашинян.

В ходе правительственного часа Пашиняна также спросили о позиции Еревана относительно Нагорного Карабаха и его борьбы за независимость.

«Я считаю, что мы должны фундаментально обратиться к тому концепту, которому следовал вопрос Нагорного Карабах после обретения нами независимости. По моему мнению, там есть две части: до и после Мадридских принципов. До них позиция армянских сторон была такова, что Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана и в контексте развала СССР реализовал право на самоопределение и, как и другие субъекты СССР получили независимость, так и Нагорный Карабах реализовал свое право. Но в 2007 году в период транзита власти когда Серж Саргсян был премьером, а Роберт Кочарян занимал пост президента появились Мадридские принципы, в которых отмечались и принцип территориальной целостности, и право на самоопределение. Фиксировалось, что должен быть уточнен статус Нагорного Карабаха, и механизм утонения должен быть согласован также со стороны Азербайджана. Следовательно, решением армянской стороны, вопрос механизмов статуса Нагорного Карабаха должен был решаться вместе с Азербайджаном. Возникает вопрос, если Нагорный Карабах не считается частью Азербайджана, то почему статус должен быть согласован с Азербайджаном?» - заметил он.

Пашинян отметил, что до появления Мадридских принципов Нагорный Карабах самоопределялся из состава СССР, а после – из состава Азербайджана. По словам Пашиняна, его самым большим упущением является то, что после прихода к власти в 2018 году его и его политической команды это не было представлено общественности.