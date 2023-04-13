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В Армении найден и задержан второй азербайджанский солдат

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

Других подробностей министерство не приводит, равно как и не уточняет, где именно был обнаружен азербайджанский солдат.

В МВД подтвердили Радио Азатутюн, что задержанный азербайджанец в настоящее время находится в отделении полиции. По информации Радио Азатутюн, он находится в полицейском участке Капана.

10 апреля Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что двое азербайджанских солдат заблудились. В тот же день в Армении был задержан один азербайджанский военнослужащий, поиски другого продолжились. Служба национальной безопасности Армении не опубликовала имя задержанного азербайджанца.

Выступая в парламенте вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что задержанный 10 апреля на юге Армении азербайджанский солдат сбежал от унижений сослуживцев.

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