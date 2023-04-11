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МИД Азербайджана: Провокации со стороны Армении свидетельствуют о незаинтересованности Еревана в мирном процессе

Здание МИД Азербайджана в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинила Армению в провокации после сообщений о перестрелке на границе двух стран.

Как передает информагентство «АПА», во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что «тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе».

В заявлении МИД Азербайджана также отмечается, что «подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями».

«Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности», - заявили в Баку.

Между тем, военные власти Армении обвинили вооруженные силы Азербайджана в обстреле близ армянского села Тех, сообщив, что с армянской стороны есть погибшие и раненые военнослужащие. В Баку также сообщили об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».

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