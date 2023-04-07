«Предполагаю, что мы сделали упущение, нужно провести расследование» - глава комиссии по обороне об азербайджанском продвижении в селе Тех

Ощутимых позиционных сдвигов в селе Тех нет, сообщил председатель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, покинули ли, в конце концов, азербайджанские вооруженные силы территорию села Тех в Сюникской области или нет.

Между тем, в минувшую субботу Служба национальной безопасности (СНБ) сообщила, что в результате работ по корректировке границы, проведенных с участием представителей Армении и Азербайджана, ситуация на участке Тех-Корнидзор существенно улучшилась.

Андраник Кочарян пояснил, что означает это улучшение: «Когда в течение этих двух дней говорилось об улучшении ситуации, говорилось о дискуссиях, которые должны привести к этому, осязаемых позиционных сдвигов на данный момент нет, но это вселило надежду, что в ходе бесед вроде бы есть взаимопонимание по каким-то вопросы, потому что мы должны исходить из того, что то, что наше, это наше, они тоже должны понимать, что от того, что наше, они должны стараться держаться подальше».

Вчера на заседании правительства, касаясь ситуации в селе Тех, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что уточнены пункты дислокации пограничников на 7 из 12 километров, а работы на 5 километрах продолжаются.

«В некоторых местах, по нашей оценке, азербайджанская сторона расположилась и провела инженерные работы на территории Армении за 100-300 метров до границы», - сказал он.

«Сейчас мы беседуем с азербайджанцами, чтобы они отошли от села Тех. Если они не поймут, придет день, когда мы дадим им это понять»

На вопрос, предпринимаются ли в данный момент действенные меры для вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении, Андраник Кочарян ответил: «Во-первых, сейчас мы беседуем, чтобы они отошли оттуда, потом речь пойдет о равном удалении. Если они не уйдут... То, что наше, то наше, и если они не поймут, придет день, когда мы дадим им это понять».

Кто должен ответить за беспрепятственное вторжение азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении в селе Тех?

В ответ на этот вопрос председатель комиссии по обороне сказал, что должно быть проведено служебное расследование. «Почему это произошло? Нам нужно найти ответ на вопрос, почему, для нас, для нашей страны, потому что этого могло и не произойти. Если могло не произойти, то почему произошло? Могло не произойти, исходя из ряда обстоятельств. Я предполагаю, что мы сделали упущение. Если мы сделали упущение, то те, кто это сделал, и сегодня ведь возглавляют какие-то структуры, в нижних звеньях, средних звеньях, на уровне местной власти. В конечном счете, у села Тех есть глава общины, население, там стоят пограничные войска. Вы сейчас говорите о строительстве дороги, да, никому в голову не могло прийти, что при этом они могли принять решение о позиционном улучшении, подойти ближе. Мы сейчас от них находимся на расстоянии 10 метров. Если бы мы раньше заняли эти 10 метров, как в других местах, было бы иначе, но мы должны занять основательно, для этого есть множество вопросов, которые должны быть решены».

На замечание, что не было даже увольнений, Кочарян ответил: «Почему вы хотите увидеть их прямо сейчас?»

Член Совета старейшин села Тех требует приезда в общину представителей законодательной и исполнительной власти

Пока армянская сторона ведет переговоры по вопросу отступления азербайджанской армии с территории села Тех, сегодня прямо из Сюника в парламент прибыл оппозиционный член Совета старейшин села Тех Масис Зейналян. Он обратился к правительству, Национальному собранию с призывом приехать в их общину и на месте понять, что они должны делать.

«Неважно, оппозиционеры или представители власти, пусть соберут людей в доме культуры, поговорят с ними, чтобы они не страдали душевно. Сельчане сегодня возлагают надежды на правительство, теперь они не знают, как им жить, живут жизнью бабочки», - сказал он.

После продвижения 30 марта азербайджанские военные уничтожили пшеничное поле Масиса Зейналяна площадью 2 гектара и на его месте вырыли окопы. Азербайджанские солдаты все еще находятся на поле Зейналяна. «Сидя на моей земле, азербайджанцы занимаются фортификационными работами, подняли свой флаг», - сказал он.

«С одной стороны азербайджанцы, с другой – полицейские»

Член Совета старейшин общины Тех сказал, что после вторжения азербайджанцев армянские полицейские больше не разрешают жителям села подходить к их территориям. По словам Зейналяна, у полицейских нет даже нормального пропускного пункта, они ночуют прямо в машине. «Дежурные полицейские ночуют в своей машине, с одной стороны - азербайджанцы, а с другой - они, мы живем жизнью заключенного», - сказал он.

Будущее в селе Тех, потерявшем пахотные земли и пшеничные поля, неопределенное, член Совета старейшин заметил, что в Ереване, возможно, не очень хорошо представляют это, но обещанное властью будущее жители села чувствуют на своей шкуре.

«Если человек с открытыми глазами должен отдать свой хлеб, должен сдать без войны, без единого выстрела, отдать Азербайджану, что это за будущее?» - спросил он.

Провластные депутаты сегодня по разным причинам уклонялись от обсуждения ситуации в селе Тех. Председатель комиссии по обороне Андраник Кочарян был единственным, кто согласился ответить на вопросы.

Другой член комиссии, бывший заместитель министра обороны Гагик Мелконян, к примеру, сказал, что не был в селе Тех, поэтому не может сказать, что там происходит. Однако он предложил одно решение: «Давайте все соберитесь, пойдем вместе».