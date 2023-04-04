Внеочередные выборы мэра Еревана назначены на 11 апреля

Подобная необходимость возникла после отставки бывшего мэра Грачья Саргсяна. У Совета старейшин на проведение внеочередных выборов есть максимум один месяц.

Первый заместитель мэра Еревана Левон Арутюнян, который сейчас исполняет обязанности мэра, заявил: «Предлагаю назначить внеочередные выборы мэра Еревана на 11 апреля 2023 года, в 10:00».

Таким образом, 11 апреля фракции Совета старейшин должны выдвинуть своих кандидатов, но закон требует, чтобы этот кандидат был членом Совета старейшин.

Глава правящей фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян заявил, что они не будут присутствовать на заседании в этот день, поскольку у них нет кандидата.

«На данный момент наша фракция приняла решение не избирать нового мэра, учитывая, что до новых выборов осталось несколько месяцев. Поэтому на заседание в день выборов мы не явимся, потому что у нас не будет кандидата, и обсуждать и избирать не будет необходимости», - сказал он.

Независимый член Совета старейшин Изабелла Абгарян считает неприемлемым бойкот заседания правящей фракцией. Может быть, две другие фракции решат выдвинуть кандидата, или, может быть, один из членов совета сам выдвинет свою кандидатуру, сказала она. Абгарян напомнила, что кандидатом в мэры от правящей команды является вице-мэр Тигран Авинян, который не является членом Совета старейшин.

«Сегодня власть находится в руках Авиняна, - подчеркнула Абгарян, покинувшая правящую фракцию Совета старейшин после 44-дневной войны. - Естественно, выдвинуть кандидатуру Тиграна Авиняна правящая фракция не может, потому что он не входит в список Совета старейшин. Выдвинуть другого человека они не могут, потому что этот человек может вдруг стать мэром и иметь свои амбиции, что снова помешает. Цель – удержать Ереван при фиктивном исполняющем обязанности мэра, но на самом деле удержать Ереван в зоне полного влияния Тиграна Авиняна».