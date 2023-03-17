Мэр Еревана Грачья Саргсян подал в отставку

«Сейчас, когда приближаются выборы в Совет старейшин и сотрудничество между правительством и мэрией хорошее, я хочу объявить о своей отставке, я останусь с политической командой», - сказал Грачья Саргсян.

38-летний Грачья Саргсян занимает пост мэра больше года. Он стал мэром после отставки Айка Марутяна. Правящая команда выразила Марутяну вотум недоверия, поскольку на парламентских выборах после войны он не поддержал премьер-министра Никола Пашиняна.

Жители Еревана чаще всего видели Грачью Саргсяна на заседаниях, во время которых он не жалел подчиненных и расточал замечания. В последние месяцы активность в публичном пространстве проявлял вице-мэр Тигран Авинян, перерезая красные ленточки. Он также вместо мэра участвовал в заседаниях правительства.