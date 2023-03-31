«Азербайджанцы вырвали с корнем посеянную мной пшеницу и вырыли окопы» – житель общины Тех

В то время как премьер-министр Никол Пашинян вчера на заседании правительства заверил, что армянская сторона не потеряла позиции, произошла только смена маршрута дороги, в селе Тех жители неожиданно обнаружили, что азербайджанцы вошли на их пшеничные поля, уничтожают возделанные земли, роют окопы и оборудуют свои позиции. «Они пришли, поставили флаги, окопались и сели, что еще сказать», - рассказал один из жителей села Тех.

Он рассказал Радио Азатутюн, что посеял на своих двух гектарах земли пшеницу, надеясь на хороший урожай, но со вчерашнего дня на его пшеничном поле находятся азербайджанцы.

«Вчера был на работе, пришел, а мне говорят: азербайджанцы пришли. Я пошел туда, вижу: они вырвали с корнем все то, что я посеял, вырвали с корнем посеянную мной пшеницу, вырыли окопы, и я молча вернулся», - сказал житель села Тех, потерявший посевную землю.

Он рассказал, что в этот момент там находились и представители вооруженных сил Армении, и российские миротворцы, но азербайджанцев это не остановило. «Все стояли, они ничему не подчиняются», - сказал житель села.

Сельчанин, не пожелавший представиться, заявил, что его земли и земли других жителей общины, захваченные азербайджанцами, находятся на территории Армении, они были армянскими и во времена Советского Союза, ему самому приходится каждый год платить налог на землю, более того, за 2 га земли, которые он потерял вчера, в этом году из-за роста цен он заплатил в два раза больше. «Они и раньше были нашими, это не азербайджанская территория, она наша по договору, мы платим кредит, в этом году цена выросла, я всегда платил 20 тысяч, в этом году заплатил 40 тысяч», - сказал он.

Жители села Тех лишились не только своих посевных земель, после вчерашнего продвижения азербайджанцев они лишились и пастбищ.

«Есть места на возвышенностях, где пастбища полностью оказались под их контролем, там скот держать уже нельзя», - сказал собеседник Радио Азатутюн.

Жители общины Тех еще вчера сообщили Радио Азатутюн, что азербайджанцы ночью вошли на территорию села и закрепляются на месте.

«Этой ночью пришли, вон машины стоят, их техника спокойно работает… причем на нашей территории... представляете? Где хотят, там и встают, говорят «наше». Защитите хотя бы те 29 тысяч 800 квадратных километров, о которых сказал Пашинян... Он сидит в Ереване, что он знает? Пусть придет, посмотрит из наших домов, увидит, как работают КАМАЗы азербайджанцев. Или у нас нет обороны, у нас нет Национальной безопасности? Почему не говорят: эй, что происходит?» - с возмущением сказал житель села.

Вчера вечером, спустя несколько часов после сигналов сюникцев, Служба национальной безопасности (СНБ) подтвердила, что азербайджанцы продвинулись на территорию Армении в пяти пограничных точках. В каких именно точках - служба не уточнила, лишь сообщила, что Баку нарушил достигнутые накануне договоренности. Подробностей о том, кто, когда, где и о чем именно договорился, СНБ не сообщила.

«Российские миротворцы покинули эту территорию, азербайджанцы воспользовались этим и продвинулись»

Как получилось, что азербайджанцы беспрепятственно вошли на приватизированную землю гражданина Армении?

СНБ заявила, что армия Армении не имела позиций в этом районе, поскольку позиции расположены не на линии границы, а на ближайших стратегических высотах.

Между тем, глава фракции «Страна для жизни» Совета старейшин укрупненной общины Тех Аргам Овсепян пояснил, что на этом участке были дислоцированы российские миротворцы, они ушли, а азербайджанцы воспользовались этим и продвинулись вперед.

«Азербайджанцы на 50 метров выше, то, что они вышли вперед, там был коридор, русские там сидели. Наша армия виновата, что русские вышли, а они продвинулись вперед? В данный момент командующий нашим корпусом быстро прибыл и остановил продвижение… Наше упущение в том, что мы верим русским», - сказал Аргам Овсепян.

Однако об участии российской стороны в сообщении СНБ ничего не говорится, лишь отмечается, что вдоль этого спорного участка в последние дни марта по обеим сторонам должны были быть развернуты пограничники Армении и Азербайджана, согласно достигнутым между Ереваном и Баку договоренностям.

Согласно официальному разъяснению армянской стороны, произошедшее – результат разночтения в картах. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы. Служба национальной безопасности заявляет, что армянская сторона подходит к ситуации «с логикой недопущения эскалации», не уточняя, что это означает.

По словам оппозиционного члена Совета старейшин общины Тех, в данный момент ведутся переговоры. «Командующий корпусом сегодня также пошел туда, вместе со своими военными он пытается отбросить их назад», - сказал он.

Глава общины Тех Давид Голунц уже два дня не отвечает на телефонные звонки. Между тем, глава села Корнидзор Аршак Карапетян вчера уверял, что азербайджанцы не продвинулись ни на сантиметр. Сегодня уже он уточнил, что имел в виду территорию Корнидзора. А в Техе, по словам Карапетяна, азербайджанцы продвинулись примерно на 50-60 гектаров.

Премьер-министр Никол Пашинян пока не отреагировал на предпринятые азербайджанской стороной шаги по вторжению на территорию Армении. Вчера он назвал «блокбастером» утверждения азербайджанской стороны о взятии под контроль ряда господствующих высот, основных и вспомогательных дорог и территории между селами Джагазур и Забух (Агавно) в Лачинском районе.