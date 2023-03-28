Степанакерт вновь отклонил предложение Азербайджана о проведении встречи в Баку и обсуждении вопросов интеграции

Официальный Степанакерт отклонил предложение Азербайджана о проведении встречи в Баку в начале апреля и обсуждении вопросов интеграции. МИД Нагорного Карабаха сегодня подтвердил высказанную ранее позицию: они готовы встретиться с представителями Азербайджана, но при посредничестве российской миротворческой миссии в Карабаха и в месте дислокации ее командования, т.е. в городе Иванян (Ходжалы), где, в частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с бесперебойной работой Лачинского коридора.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха еще раз подтвердило свою позицию: политические вопросы урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть обсуждены в согласованном и международно признанном переговорном формате на основе равноправия сторон и при наличии твердых международных гарантий выполнения ими взятых на себя обязательств.

Касаясь предложения Азербайджана встретиться в Баку и обсудить так называемые интеграционные вопросы, официальный Степанакерт подчеркивает, что «озвученные азербайджанской стороной условия встречи, связанные с местом проведения и ее повесткой, а также контекст, в котором было представлено данное предложение, свидетельствуют о том, что цель властей Азербайджана - не реальное обсуждение существующих проблем, а срыв возможного диалога, либо навязывание своей политической повестки путем принуждения, блокады, создания невыносимых условий жизни и применения военной силы».

МИД Карабаха, в частности, напомнил, что вооруженные силы Азербайджана в минувшую субботу грубо нарушили положения трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, пересекли линию соприкосновения и продвинулись в глубь территории Нагорного Карабаха, в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор. Более того, вчера они предприняли еще одну попытку взять под контроль указанную дорогу, являющуюся в условиях блокады единственной возможностью для оперативной связи между общинами Шушинского района и другими населенными пунктами Карабаха.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выразил уверенность, что «разумными шагами можно преодолеть и этот сложный период, сохранив и защитив жизненные интересы Республики Арцах [Нагорного Карабаха - ред.]».

Вчера президент Карабаха на заседании Совета безопасности обсудил сложившуюся в Карабахе ситуацию с политическими силами парламента. В опубликованном видео Араик Арутюнян не комментирует предложение Азербайджана поехать в Баку, а лишь отмечает, что необходимо «трезво оценить ситуацию и предпринять необходимые шаги».

Командование российских миротворческих сил сейчас ведет переговоры с азербайджанской стороной - Артур Арутюнян

Какие разумные шаги собирается предпринять Степанакерт? Глава правящей фракции Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сказал, что все зависит от ведущихся переговоров. Командование российских миротворческих сил сейчас ведет переговоры с азербайджанской стороной с тем, чтобы азербайджанские вооруженные силы вернулись с занятой в минувшую субботу высоты в окрестностях участка дороги Степанакерт-Лисагор на исходные позиции.

«Российские миротворцы в данный момент продолжают переговоры. После завершения переговоров, если будут ясны результаты, мы уже должны предпринять шаги, принять решение. На данный момент наши шаги являются продолжением переговоров», - отметил Артур Арутюнян.

Параллельно с ведущимися с азербайджанской стороной переговорами российские миротворцы, по словам Артура Арутюняна, в данный момент также дислоцируются на той же высоте, где азербайджанцы обеспечили продвижение.

Несмотря на присутствие российских миротворцев, все равно эксплуатация этой дороги небезопасна, и дорога, соединяющая Степанакерт с четырьмя общинами Шушинского района, закрыта.

«Русские размещены на той же высоте, и цель их размещения состоит в том, чтобы не создавалась дополнительная напряженность, не было новых продвижений и велись переговоры о возвращении на исходные позиции», - сказал карабахский депутат.

На вопрос Радио Азатутюн, невозможно ли эксплуатировать эту дорогу под непосредственным контролем российской стороны, Арутюнян ответил: «На данный момент из соображений безопасности дорога не используется, но по итогам переговоров посмотрим, возможно, будут какие-то изменения, мы ждем положительного результата».