Попытка продвижения азербайджанского подразделения была предотвращена – Минобороны Карабаха

«Благодаря превентивным действиям военнослужащих Армии обороны, несущих боевое дежурство на указанном участке, попытка продвижения азербайджанского подразделения была предотвращена.

Об инциденте было проинформировано командование миротворческих войск РФ», - говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Нагорного Карабаха со ссылкой на военные власти региона.

Напомним, что в субботу власти Нагорного Карабаха сообщили об «определенном позиционном продвижении» ВС Азербайджана в районе Лачинского коридора.

В Министерстве обороны Российской Федерации, чью миротворцы дислоцированы в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре, заявили, что ВС Азербайджана таким образом нарушили одно из положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.