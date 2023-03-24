В Баку вновь утверждают о «незаконных военных перевозках» из Армении в Карабах

Военные власти Азербайджана заявили, что 24 марта «средствами технического наблюдения ВС Азербайджана было зафиксировано движение 1 боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, 3 тентовых КамАЗа, принадлежащих армянам, и 1 автомобиля КамАЗ с топливным баком».

По утверждению Баку, «такие действия, осуществляемые российским миротворческим контингентом, являются неисполнением возложенных на них обязанностей по выполнению положений трехстороннего заявления».

«Создание условий для свободного передвижения незаконных армянских отрядов, орудующих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с сопровождением перевозки живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств материально-технического обеспечения, вопреки своим обязанностям и обязательствам, является грубым нарушением достигнутых договоренностей со стороны миротворческого контингента. Такие случаи должны быть немедленно прекращены.

Подобные незаконные действия, которые происходят регулярно, свидетельствуют о необходимости создания Азербайджаном погранично-пропускного пункта и контрольно-пропускного пункта в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, передают азербайджанские СМИ.

Ранее армянская сторона опровергала утверждения Баку о военных перевозках в Нагорный Карабах. Так на предыдущие обвинения такого рода 22 марта Степанакерт заявил, что, учитывая тот факт, что Лачинский коридор остается заблокированным азербайджанцами, на самом деле по дороге в сопровождении миротворческих сил перевозят только гражданских лиц и гуманитарные грузы между населенными пунктами Нагорного Карабаха.