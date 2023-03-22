В Степанакерте назвали дезинформацией заявления Баку о перевозке армянской стороной войск и боеприпасов в Карабах

Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня властями Нагорного Карабаха.

В МВД региона утверждают, что на самом деле по этой дороге в сопровождении миротворческих сил перевозят только гражданских лиц и гуманитарные грузы между населенными пунктами Нагорного Карабаха.

«Напомним, что нормальное сообщение между столицей и некоторыми селами Шушинского района было прервано с 12 декабря 2022 года после блокирования Азербайджаном межгосударственной автомагистрали Степанакерт-Горис.

Учитывая сложный географический рельеф этой горной дороги, движение по ней организовано на больших и высоких транспортных средствах, которые азербайджанская сторона пытается представить как машины, осуществляющие перевозки военного значения.

А российские миротворцы выполняли свою функцию, закрепленную в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 году. Принимая во внимание диверсионное нападение на сотрудников Полиции Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] 5 марта и возникшие дополнительные риски безопасности, российская сторона обеспечивала безопасное передвижение гражданских лиц и грузов», - говорится в заявлении, которое приводит ИнфоЦентр Нагорного Карабаха.