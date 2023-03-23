Степанакерт заявляет, что готов встретиться с азербайджанской стороной для обсуждения гуманитарных вопросов

Степанакерт готов вновь встретиться с азербайджанской стороной для обсуждения гуманитарных вопросов, заявил сегодня в ходе организованного телемоста министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян. В то же время высокопоставленный представитель Карабаха подтвердил, что полноценные переговоры с Баку возможны в международном формате, не уточнив конкретный механизм.

«Важнейшей составляющей подобного процесса должны стать гарантии выполнения взятых обязательств», - сказал Казарян.

За прошедший месяц между представителями Степанакерта и Баку состоялись две встречи, первая - в феврале, вторая - в начале марта. 13 марта власти Азербайджана пригласили представителей Карабаха в Баку, как отмечалось в сообщении, «для обсуждения вопроса реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе».

Официальный Степанакерт отверг это предложение, а также исключил так называемую реинтеграцию жителей Карабаха в состав Азербайджана.

«Обоснований с армянской стороны так много, что всем, в том числе и нашим международным партнерам, очень хорошо видно и понятно, что не может быть интеграции арцахских армян и Азербайджана», - сказал министр иностранных дел Карабаха.

А госминистр Карабаха Гурген Нерсисян отметил: «Жители Арцаха [Нагорного Карабаха], арцахские армяне и азербайджанцы жили рядом в течение определенного периода времени, но они никогда не были интегрированы друг с другом, потому что за весь этот период против армян Арцаха со стороны Азербайджана было совершено множество преступлений на почве национальной принадлежности».

Руководство Азербайджана демонстрирует свою модель «интеграции» - Никол Пашинян

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся заявлений Баку относительно реинтеграции. Премьер-министр заявил, что то, о чем предупреждал Ереван, уже стало реальностью.

По словам Пашиняна, руководство Азербайджана демонстрирует свою модель обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха или «интеграции»: «Снести дома, принадлежащие армянам на правах собственности, построить на их месте дома, предназначенные для азербайджанцев, стереть армянские надписи с древних армянских памятников и считать вопрос решенным».

Азербайджан, обещающий армянам Карабаха хорошее будущее в своем составе, уже более трех месяцев держит Карабах в блокаде, не выполняя юридически обязательное решение Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Между тем в Карабахе к старым проблемам добавляются новые. Последствия видны в сферах здравоохранения, образования, экономики и энергетики.

Новоназначенный госминистр Гурген Нерсисян сказал, что только местные налоговые поступления за этот период сократились на 70%, тысячи карабахцев стали безработными, запасы продовольствия почти на исходе, и если бы не помощь Красного Креста и российских миротворцев, Карабах давно бы оказался в катастрофическом положении.