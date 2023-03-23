Руководство Азербайджана демонстрирует свою модель «интеграции» - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства коснулся периодических отключений подачи газа в Нагорный Карабах, который уже более трех месяцев находится в блокаде, подчеркнув, что Нагорный Карабах уже в 13-й раз лишается голубого топлива.

Вчера из Степанакерта сообщили, что азербайджанская сторона в очередной раз заблокировала подачу газа из Армении в Нагорный Карабах.

«Азербайджан ознаменовал 100-й день незаконной блокировки Лачинского коридора 13-м отключением подачи природного газа в Нагорный Карабах, этому предшествовало выступление главы Азербайджана в подвергнутом этнической чистке селе Талыш в Нагорном Карабахе», - сказал Пашинян.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил село Талыш, перешедшее под контроль Азербайджана, и пригрозил Еревану. Армения должна официально признать Карабах частью Азербайджана, заявил Алиев, добавив, что только тогда армяне смогут спокойно жить на территории площадью 29 тысяч квадратных километров.

Премьер-министр Армении заявил, что то, о чем предупреждал Ереван, уже стало реальностью. По словам Пашиняна, руководство Азербайджана демонстрирует свою модель гарантирования прав и безопасности народа Нагорного Карабаха или, как выразился премьер-министр, «интеграции».

«Снести дома, принадлежащие армянам на правах собственности, построить на их месте дома, предназначенные для азербайджанцев, стереть армянские надписи с древних армянских памятников и считать вопрос решенным», - сказал Пашинян.

«По отношению к арцахцам Азербайджан проводит политику этнической чистки» – госминистр Карабаха

Нагорный Карабах находится в блокаде уже 102 дня, в результате чего возникло много проблем: последствия видны в сфере продовольствия, медикаментов, здравоохранения, образования и экономики, заявили официальные лица Карабаха в ходе организованного сегодня телемоста.

Новоназначенный госминистр Гурген Нерсисян сказал, что только местные налоговые поступления сократились на 70%.

«С одной стороны, Азербайджан в своих контактах с международным сообществом пытается представить себя сторонником миролюбивых подходов, но в то же время Азербайджан в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] и по отношению к арцахцам осуществляет политику этнической чистки», - сказал Нерсисян.

Учитывая все это, госминистр Карабаха считает бессмысленными заявления о совместном проживании с азербайджанцами и возвращении перемещенных граждан Карабаха на территории, находящиеся под контролем Азербайджана. А такое заявление ранее сделал премьер-министр Армении.