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Карабах

Подача газа из Армении в Карабах вновь прекращена

В полночь азербайджанская сторона в очередной раз заблокировала подачу газа из Армении в Нагорный Карабах.

Об этом сообщает компания «Арцахгаз», передает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Напомним, что уже 101-й день Нагорный Карабах находится в фактической блокаде. Единственная дорога, соединяющая регион с Арменией, в Лачинском коридоре остается перекрытой азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами.

Азербайджан отрицает блокаду, указывая на тот факт, что проезд остается открытым для автомобилей дислоцированных в Нагорного Карабахе российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

Армения призывает Азербайджан разблокировать дорогу, ссылаясь на условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

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