«Мирный договор будет и будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне документов» - Пашинян

Ереван продолжает настаивать на том, что для реализации как армяно-азербайджанского мирного договора, так и договоренностей, достигнутых в формате Степанакерт-Баку по вопросу безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, необходимы надежные международные переговорные механизмы. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Безнаказанные нарушения со стороны Азербайджана поощряют его идти на новые провокации. Подобная провокация имела место вчера, когда азербайджанская сторона снайперским выстрелом убила военнослужащего Вооруженных сил Республики Армения Аршака Сережаевича Саргсяна», - сказал премьер-министр, отметив, что Азербайджан ведет ситуацию к новой эскалации.

Глава правительства напомнил о действиях Азербайджана за последнюю неделю, назвав их актом агрессии.

Пашинян отметил, что на 100-й день незаконного блокирования Лачинского коридора Азербайджан в 13-й раз перекрыл подачу газа в Карабах, в карабахском селе Талыш, из которого в результате 44-дневной войны были изгнаны все армяне, Азербайджан сносит дома, принадлежащие армянам, и возводит на их месте дома, предназначенные для азербайджанцев.

Премьер-министр Армении счел происходящее фундаментальным, веским доказательством проводимой Азербайджаном политики этнических чисток и геноцида.

Этим руководство Азербайджана показывает свою модель «интеграции», отметил премьер-министр, также подчеркнув, что Баку стирает армянские надписи с древних армянских памятников и считает вопрос решенным. Это незаконные действия, и они противоречат 7-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, сказал Пашинян.

«Напомню, в 7-м пункте сказано: «Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Это означает, что 18 марта должно было ознаменоваться возвращением армянского населения в Талыш, а не вандальским актом сноса их домов», - подчеркнул премьер.

Заявление Алиева в Талыше «является актом агрессии против Республики Армения»

Пашинян назвал заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в селе Талыш, актом агрессии в отношении Республики Армения, а также грубым нарушением договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

18 марта президент Азербайджана представил условие Баку для мирного соглашения с Арменией: официальное признание Карабаха частью Азербайджана и делимитация границ на азербайджанских условиях, добавив, что только в этом случае армяне смогут спокойно жить на территории в 29 тысяч квадратных километров, как уже этого хотят.

«Из выступления лидера Азербайджана 18 марта можно извлечь один главный посыл: он открыто и буквально сказал, что Армения должна принять условия Азербайджана и согласиться на проведение делимитации на условиях Азербайджана, иначе не будет мирного договора. Это дословная цитата из выступления президента Азербайджана. Это трудно назвать иначе как актом агрессии против Республики Армения и грубым нарушением договоренностей, достигнутых на высшем уровне», - заявил на заседании правительства Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил о договоренностях, достигнутых в Праге и Сочи. В Праге Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и декларации, подписанной в Алма-Ате в 1991 году, после распада Советского Союза, посредством которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и подтверждают, что это станет основой для работы комиссий по вопросу делимитации.

Подчеркнув, что границы советских республик стали государственными границами, Пашинян заметил, что Азербайджан постоянно говорит о делимитации на основе каких-то исторических карт.

Глава правительства посчитал это абсолютно неприемлемым, заявив, что это противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне, и подчеркнул важность надежных международных переговорных механизмов для реализации договоренностей.

«Мирный договор будет и будет на основе документов, достигнутых до сих пор на высшем уровне», - заключил премьер-министр Армении.