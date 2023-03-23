Заблудившегося солдата искали также российские военнослужащие, попавшие под огонь азербайджанцев - депутат правительства

Военнослужащий Мартирос Гюламбарян, два дня назад заблудившийся в районе озера Сев Лич в Сюникской области, усилиями Вооруженных сил и Службы национальной безопасности был выведен с территории, перешедшей под контроль Азербайджана, где он оказался из-за тумана, сообщил Радио Азатутюн заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Армении Армен Хачатрян.

«При содействии соответствующих сил Минобороны и Службы национальной безопасности и благодаря способности нашего военнослужащего быстро ориентироваться и принимать решения военнослужащий был выведен с той территории», - сказал Хачатрян.

Провластный депутат подтвердил публикации в прессе, согласно которым поисками пропавшего солдата занимались также российские военнослужащие, попав под огонь азербайджанцев.

В медицинском центре Гориса вчера сообщили, что приняли двух российских военнослужащих, но не уточнили, в результате чего те получили ранения.

«По полученной мной информации, с азербайджанской стороной были договоренности, они въехали на своем автомобиле «УАЗ» под российским флагом на территорию, подконтрольную Азербайджану, чтобы найти нашего военнослужащего и вернуть его, однако по ним, можно сказать, открыли огонь прямой наводкой», - сказал Армен Хачатрян.

После вторжения Азербайджана на территорию Армении в мае 2021 года как минимум четверо военнослужащих заблудились и были взяты в плен в районе озера Сев Лич, однако впоследствии они были возвращены армянской стороне.

«Границы суверенной территории РА находятся, мягко говоря, в уязвимом состоянии»

Председатель комиссии по защите прав человека Национального собрания Тагуи Товмасян считает эту ситуацию тревожной. Депутат от оппозиции считает, что армяно-азербайджанская граница уязвима и, несмотря на заверения властей, на местах есть проблемы с ее обустройством.

«Границы суверенной территории Республики Армения находятся, мягко говоря, в уязвимом состоянии, неясно, где проходит граница», - сказала Товмасян.

Депутат фракции «Честь имею» отметила, что сообщения Минобороны о заблудившихся военнослужащих вызывают сомнения. По словам Товмасян, как так получается, что военный, знакомый с местностью, теряется и даже попадает в плен?

«Сколько бы Минобороны ни говорило, что он заблудился, это их ежедневная служба, не может человек просто пойти и заблудиться, значит, что-то случилось, была какая-то ситуация, непонятно, почему граница Армении находится в таком запущенном состоянии, что ее невозможно отличить даже военным», - сказала Тагуи Товмасян.

Провластный депутат возразил, что этот и предыдущие случаи не имеют никакого отношения к обустройству границы и являются исключительно следствием плохой погоды.

А накануне, когда 40-летний военнослужащий-контрактник заблудился, видимость в районе озера Сев Лич была почти нулевой, заверил Армен Хачатрян.

«В высокогорных условиях могут быть любые погодные условия, и здесь могут возникнуть любые ситуации, также могут быть незапланированные боевые задачи, и никто не может дать гарантий того, что можно избежать каких-либо чрезвычайных ситуаций», - сказал депутат.

В начале прошлой недели премьер-министр Армении коснулся обустройства передовой. Он признал, что в этом плане есть проблемы, но в то же время утверждал, что они не финансовые, а организационные и инженерные.