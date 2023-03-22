Заблудившийся военнослужащий найден, его жизнь вне опасности

Заблудившийся вчера военнослужащий в результате поисково-спасательных работ найден. По сообщению Министерства обороны, его жизнь вне опасности.

Военное ведомство вчера сообщило, что военнослужащий, перевозивший на машине продовольствие на боевую позицию, в условиях плохой видимости и тумана заблудился на местности и на машине оказался на территории, подконтрольной азербайджанской стороне.

«В результате ночной работы наших органов безопасности прапорщик Гулбакян Мартирос найден», - сообщил председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Андраник Кочарян.

Минобороны вчера сообщило, что сразу же были начаты поисково-спасательные работы, были предприняты шаги по подтверждению пребывания военнослужащего на территории, находящейся под контролем Азербайджана, и по его возвращению.

Баку опроверг это заявление, заявив, что не брал в плен армянского военнослужащего.

Радио Азатутюн выяснило, что заблудившийся военнослужащий-контрактник - это Мартирос Гюламбарян из села Хндзореск Сюникской области. Его отец, Эдик Гюламбарян, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что к поисковым работам подключились также российские пограничники.

«Всю ночь я звонил ребятам, одному солдату, спрашивал, что нового. Утром я позвонил нашим ребятам, они сказали, что сейчас русские, Красный Крест, командующий нашим корпусом придут, чтобы пойти в то же место», - рассказал отец.

В Интернете была распространена информация о том, что во время поисков военнослужащего российские пограничники подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев и с ранениями были доставлены в больницу.

«Ну, говорят, трое русских пошли посмотреть, находится ли он у азербайджанцев, они [азербайджанцы] открыли огонь, двое из них [русских] были ранены», - сказал Эдик Гюламбарян.

В медицинском центре Гориса подтверждают, что приняли двух российских военнослужащих, однако директор медцентра Давид Машурян сказал Радио Азатутюн, что они не знают, в результате чего российские военнослужащие получили ранения.

«Вечером 21 марта двое российских военнослужащих обратились в медицинский центр Гориса с легкими ранениями головы, не огнестрельными. Им на месте оказали первую помощь, и сразу же они были выписаны из больницы», - рассказал директор медцентра Гориса.

Ни Министерство обороны Армении, ни областная администрация Сюника пока не сообщали о каких-либо инцидентах, связанных с российскими военнослужащими.