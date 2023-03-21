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Армения

Военнослужащий заблудился в условиях тумана и оказался на азербайджанской стороне – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

Сегодня, около 12:20, военнослужащий ВС Армении М. Г., перевозя продовольствие на машине на боевой опорный пункт, по предварительным данным, заблудился в условиях плохой видимости и тумана и на машине оказался в районе, подконтрольном азербайджанской стороне.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении.

Как сообщил пресс-секретарь, начаты поисково-спасательные работы, предпринимаются шаги по подтверждению пребывания военнослужащего на территории, находящейся под контролем Азербайджана, и по его возвращению.

Оказавшийся на азербайджанской стороне военнослужащий родом из села Хндзореск. Об этом корреспонденту Радио Азатутюн в Сюнике сообщил глава села.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о возможном пленении армянского военнослужащего со стороны Азербайджана.

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