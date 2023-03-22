Ереван ожидает от Москвы и Баку конкретных действий в направлении разблокирования Лачинского коридора - Мирзоян

Ереван ожидает и от Москвы, и от Баку конкретных действий в направлении разблокирования Лачинского коридора. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, который два дня назад провел переговоры со своим российским коллегой в Москве. Его спросили о договоренностях, достигнутых в столице России.

Лачинский коридор закрыт уже 101 день, азербайджанцы не открыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, даже после решения Гаагского суда.

«В трехстороннем заявлении от 9 ноября три страны подписали текст, в котором договорились о том, что Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев, и Азербайджан гарантирует двустороннее движение по этому коридору, и эти две страны должны предпринять шаги по его открытию. Азербайджан должен обеспечить, Российская Федерация должна контролировать так, как написано в заявлении», - сказал Мирзоян.

В запланированной на декабрь прошлого года встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана министр иностранных дел Армении не принял участия, сославшись как раз на то, что Лачинский коридор закрыт. Сегодня Мирзоян заявил, что в ближайшее время возможна трехстороння встреча, не уточнив, когда именно.

На фоне периодически звучащих из Азербайджана заявлений о том, что в Лачинском коридоре должен быть установлен пропускной пункт, Арарат Мирзоян повторил, что Армения не ведет переговоры по этому вопросу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном также настаивал на необходимости создания КПП в Лачинском коридоре по той причине, что армянская сторона, по его словам, продолжает военные перевозки в Карабах. Ереван неоднократно опровергал эти утверждения Баку.

«Это зафиксированный режим, зафиксированная договоренность, и здесь уже нам следует высказать сомнение в целесообразности дальнейших переговоров вообще, то есть, какой смысл, например, постоянно достигать договоренности по этим вопросам, если они обязательно будут нарушены Азербайджаном через какое-то время, и Азербайджан по этому же вопросу выдвинет новые, более жесткие требования. Нет, мы не ведем переговоры о создании азербайджанского КПП в Лачинском коридоре», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Заочные армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору продолжаются, заявил Мирзоян. Армения получила замечания Азербайджана и сейчас работает над ними, чтобы передать свои предложения Баку.

Всего пять дней назад президент Азербайджана выдвинул условие для мира: чтобы Армения могла спокойно жить на территории в 29 тысяч квадратных километров, она должна признать Карабах частью Азербайджана и делимитировать границу на азербайджанских условиях. Мирзоян не уточнил, в этом ли именно состоит предложение Баку. На заявление Алиева он также конкретно не ответил, вместо этого выразил готовность продолжить переговоры.

«Есть позиция ультиматума, есть эта риторика, в то же время переговоры вокруг мирного договора продолжаются», - сказал Арарат Мирзоян.

А переговоры, как признали сегодня власти, вовсе не являются гарантией мира. «Всегда существует опасность агрессии, независимо от переговоров, независимо от конструктивного подхода, проявляемого Республикой Армения в этих переговорах», - сказал глава МИД Армении.