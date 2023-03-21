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Карабах

100-й день блокады Карабаха: «Мы ждали, что они что-то сделают и вытащат нас из этого ада»

Жительница Степанакерта Наира Бабаян разочарована миром. Она не ожидала, что Нагорному Карабаху не протянут руку помощи, никого не будет интересовать судьба 120 тысяч человек.

«Мы ждали, что наше правительство что-то сделает, вытащит нас из этого ада, а оказалось, что сегодня уже исполнилось 100 дней, - сказала Бабаян, - но мир слеп, мир молчит, армяне Карабаха забыты, никто не протягивает руку помощи, чтобы вытащить столько людей из этого ада».

Уже 100 дней карабахцы живут в условиях азербайджанской блокады, лишенные элементарных жизненных прав. В течение месяца Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН, обязывающего открыть единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабаха с Арменией и внешним миром.

Почти месяц назад Международный суд удовлетворил иск Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан до вынесения окончательного решения по делу «Армения против Азербайджана» принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

Цивилизованный мир уже 100 дней молча следит за событиями вокруг Карабаха, заявил сегодня председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян. По словам спикера парламента, если к Азербайджану будут применены санкции, дорога в Карабах будет открыта.

«На одной чаше весов находятся демократические ценности, на другой - нефть и газ. Именно такой выбор должен сделать цивилизованный мир. И если бы демократические ценности на самом деле для крупных игроков были важнее, то блокада давно бы была бы снята», - сказал спикер парламента Карабаха.

«Ереван не приложил достаточных усилий для открытия дороги» - карабахский депутат

Метаксе Акопян
Метаксе Акопян

Вначале международное сообщество было очень активно, делало адресные призывы, а Армения была недостаточно активна на международных площадках, отметила оппозиционный карабахский депутат Метаксе Акопян. По ее словам, Ереван не приложил достаточных усилий для открытия дороги.

Основные продукты питания в Карабахе все еще продаются по талонам

Плановые операции в Степанакерте по-прежнему невозможны, крайне тяжелые больные перевозятся из Степанакерта в Ереван при содействии и посредничестве Красного Креста. В Карабахе продукты первой необходимости, фрукты и овощи все еще продаются по талонам. Электричество подается с веерными отключениями, газоснабжение - с перебоями, на усмотрение Азербайджана.

«Газ сейчас находится в наших квартирах по воле Азербайджана, в какую секунду он решит, что у нас не должно быть газа, у нас не будет этого газа», - сказала Метаксе Акопян.

Азербайджанская блокада не прошла бескровно. 5 марта в результате азербайджанского обстрела были убиты трое карабахских полицейских - сотрудники паспортно-визового управления. Из Степанакерта периодически поступают сообщения об обстреле жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы.

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