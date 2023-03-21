Россия продолжает выступать за сохранение статус-кво в Нагорном Карабахе - политолог

План Лаврова-2 или просто личное мнение? Политолог Тигран Григорян считает, что Россия продолжает выступать за сохранение статус-кво в Нагорном Карабахе, а не за содержательное урегулирование конфликта, она просто приняла новую тактику, чтобы не остаться в стороне от переговорного процесса, и именно поэтому говорит о варианте, который неприемлем ни для армянской, ни для азербайджанской стороны.

«Российская сторона, не сумев убедить Азербайджан или навязать ему так называемый план Ховаева, который подразумевал отсрочку статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], сейчас изменила свой подход и пытается обвинить в этом армянскую сторону. Неслучайно в том заявлении упоминается встреча в Праге, то есть, по большому счету они говорят: вы поехали в Прагу, подписали, признали территориальную целостность Азербайджана, то есть, исключили любой вариант вне Азербайджана по вопросу о статусе, и теперь, да, если вы согласны с этим, мы готовы двигаться вперед с этим вариантом. Однако следует понимать, что даже этот вариант неприемлем для Азербайджана», - сказал политолог.

О создании международных гарантий для диалога Степанакерт-Баку официальные лица Армении говорят с прошлого года, но до сих пор не прояснен механизм, и ни один международный актор не выразил готовности стать посредником. А Баку с самого начала заявил, что для него нет вопроса Нагорного Карабаха, армян Карабаха он считает гражданами Азербайджана, которые не могут иметь никаких особых прав.

Выразив поддержку идее диалога между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха по вопросам безопасности и прав, Сергей Лавров вчера сделал акцент на качественном посредничестве. А для карабахцев в качестве примера он перечислил несколько вариантов, где не было ни слова о самоопределении.

«О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия. Примерно такие же права были предусмотрены и в подписанном между Белградом и Приштиной 10 лет назад соглашении о создании «сербских органов местного самоуправления Косово». Я думаю, что примерно такой же набор прав необходим и для карабахцев», - отметил Лавров.

Политолог считает примеры российского дипломата смешными. «Когда вы говорите о Косово и говорите не об отделении Косово от Сербии или Югославии, а говорите о сербском меньшинстве в Косово, это просто издевательство над всей природой, характером, содержанием карабахского конфликта», - сказал Григорян.