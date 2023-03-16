Генсек ОДКБ посетил подвергшиеся обстрелам места в Джермуке

Имангали Тасмагамбетов занимает эту должность уже четыре месяца. Военные сопроводили его в те места, которые Азербайджан бомбил во время нападения в сентябре прошлого года. Тогда были повреждены жилые дома, гостиницы, газопроводные трубы. Обстрелу подверглась и дорога, ведущая к туристическому городку.

Затем генсек ОДКБ встретился с министром обороны Суреном Папикяном. Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян говорил о проблемах запуска механизмов коллективной защиты военно-политического блока и представил ожидания Армении от союзной структуры.

В особенности после сентябрьских боев ОДКБ подвергся критике со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его соратников за то, что не дал четкой оценки вторжению Азербайджана на территорию Армении. А несколько дней назад Ереван отказался от своей квоты заместителя генерального секретаря организации.

«Мы не видим смысла в подобном шаге, по крайней мере, исходя из логики быть честными с нашим народом», - сказал Никол Пашинян.



На фоне недовольства Армении и заявлений Пашиняна что может означать визит высокопоставленного чиновника?

По словам эксперта по военным вопросам Армине Маркарян, визит не может ничего изменить в отношениях Армения-ОДКБ, это возможность ознакомиться с опасениями на месте.



«Но я не могу быть оптимисткой в отношении того, какой позитивный месседж новый генсек сможет передать Армении, потому что я думаю, что проблема отношения ОДКБ к проблемам Армении носит гораздо более глубокий и системный характер, и только смена генерального секретаря и его визит не может изменить ни одного вопроса», - сказала она.

Армения также отказалась проводить у себя в этом году военные учения ОДКБ. Ереван все еще ждет от ОДКБ четких оценок о том, что входит в зону ответственности блока в этом регионе.

Генеральный секретарь ОДКБ находится в Армении с двухдневным визитом. Он также встретится с министром иностранных дел Араратом Мирзояном, будут и другие встречи, сообщили в МИД.