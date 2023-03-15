В 2022 году ВС Армении пополнились беспилотниками, противотанковыми и противовоздушными средствами

В 2022 году Вооруженные силы Армении пополнились соответствующей военной техникой, в том числе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), противотанковыми и противовоздушными средствами, сегодня в парламенте сообщил министр обороны, представляя работу, проделанную в прошлом году в сфере обороны.

«За отчетный период Вооруженные силы пополнились различными видами БПЛА, противотанковыми, противовоздушными средствами и их модернизированными системами, гусеничной и колесной инженерной техникой, комплектами разминирования, маскировочными сетями, средствами радиологической, химической и биологической защиты, средствами связи, минометами, гранатометами, оптическими приборами, тепловизорами, различными видами боеприпасов и другими видами вооружения и военной техники», – представил Сурен Папикян.

Министр обороны не сообщил, из каких стран Армения приобрела военную технику, но, во всяком случае, заверил, что в этом направлении ведется ежедневная работа.

В сентябре прошлого года премьер-министр в парламенте признал, что есть проблемы, связанные с закупкой оружия, но вопрос вовсе не финансовый, деньги есть, заверил Никол Пашинян.

«Наша армия вооружена в той мере, в какой у нас была возможность приобрести средства. Мы занимаемся этим в ежедневном режиме, и я не могу сказать, откуда что мы закупили, это конфиденциальная информация», - сказал Папикян.

Касаясь передовой, министр обороны сообщил, что в этом направлении также были проведены работы, в частности, продолжилась установка систем видеонаблюдения. Однако депутат оппозиционной фракции «Айастан» Анна Григорян возразила Сурену Папикяну: после войны прошло более двух лет, а передовая до сих пор полностью не оборудована.

«Более того, трагическая ситуация, произошедшая в селе Азат, еще раз показала, что мы действительно находимся в очень тяжелом положении, до сегодняшнего дня даже должным образом не объяснили, как так получилось, что 17-18 солдат жили в такой маленькой, я даже не знаю, как назвать, камере. Я хочу понять, сколько времени нужно, чтобы должным образом было проведено оборудование передовой и солдаты могли безопасно нести военную службу», - сказала Григорян.

Министр обороны ответил, что все делается для того, чтобы передовая как можно скорее стала более укрепленной. «На передовой, да, все не так, как всем нам хотелось бы, в том числе, естественно, в первую очередь, мне по должности, но все делается для того, чтобы передовая как можно скорее стала более укрепленной. Передовая не идеальна, в том числе новая передовая после сентябрьских событий также нуждается в полном обустройстве, речь идет также о некоторых тыловых инфраструктурах. В армии предстоит проделать огромную работу, и работу, которую я получил год назад, я доведу до успешного завершения», - сказал Папикян.