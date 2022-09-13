Почему Азербайджан напал? Пашинян назвал несколько причин

После начавшихся с полуночи наступательных действий азербайджанских вооруженных сил на нескольких направлениях официальный Ереван обратился к России, в ОДКБ, и Совет Безопасности ООН с призывом срочно обсудить этот вопрос.

Сегодня в парламенте премьер-министр Никол Пашинян указал на несколько причин, по которым возникла подобная ситуация, но не стал говорить о том, как он видит будущее переговоров с Азербайджаном.

«Все утверждения о том, что Вооруженные силы Армении прибегали к каким-то провокациям и что действия Азербайджана были ответом на действия ВС Армении, абсолютно не соответствуют действительности», - заявил премьер.

По его словам, эта ситуация в первую очередь связана с переговорным процессом по вопросу Нагорного Карабаха. Он напомнил о представленных Азербайджаном весной пяти принципах , касающихся мирного договора, которые Армения приняла и дополнила своими предложениями. В отличие от Армении азербайджанская сторона категорически отвергла предложения Еревана, заявив, что вопрос Карабаха закрыт.

«Они не хотят обсуждать с Арменией вопрос Карабаха, потому что их позиция такова, что карабахский вопрос решен или, по крайней мере, это внутренний вопрос Азербайджана, внутренняя проблема, и они не хотят обсуждать этот вопрос с Республики Армения», - сказал Пашинян.

Он также открыл скобки касательно предложения Азербайджана признать территориальную целостность друг друга, что Армения также сочла приемлемым. Он отметил, что Азербайджан не уточняет, входят ли в территориальную целостность Армении территории, оккупированные в ходе майских событий 2021 года и Первой Карабахской войны. Вместо этого, по словам Пашиняна, Азербайджан ожидает, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

По словам Пашиняна, теоретически, даже если Армения согласится на эти условия, неясно, насколько далеко могут зайти территориальные претензии Азербайджана. «Иногда они начинают с Нрнадзора, продолжают Зангезуром или Сюникской областью и заканчивают столицей Армении Ереваном. Хочу подчеркнуть, что если бы это были просто интервью и заявления, об этом можно было бы и не говорить. Но это последовательная политика Азербайджана», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, следующей причиной этой пограничной напряженности является то, что Азербайджан требует коридора, проходящего через территорию Армении. «Мы не собираемся никому предоставлять коридор через территорию Республики Армения. Но мы принимаем и даже заинтересованы в открытии дорог по территории Республики Армения».

По словам Пашиняна, цель провокации также состоит в том, чтобы сорвать процесс реформ в армянской армии и остановить «очевидные экономические успехи» Армении. «Республика Армения занимает 11-е место среди 165 стран мира [в «Годовом отчете о мировой экономической свободе за 2022 год» - ред.]. И эта провокация также направлена на то, чтобы сломать экономическую динамику Армении», - сказал он.

Во время выступления Никола Пашиняна депутаты от оппозиции не находились в зале и не задали ему вопросов.

Провластные депутаты задали всего четыре вопроса, два из которых касались вооружения армии. Пашинян сказал, что сегодня будет говорить на эту тему более открыто, пояснил, что вопрос имеет четыре составляющие: финансовую, политическую, техническую и транспортную.

Первая составляющая не является проблемой для Армении, деньги, заверил он, есть. «К сожалению, как вы знаете, Армения не имеет выхода к морю, а это значит, что, например, при определенных условиях можно купить оружие у страны-продавца и ввезти его в Армению через международные воды», - сказал Пашинян.

Депутат Виген Хачатрян задал развернутый вопрос и добавил, что видит необходимость закрытого обсуждения и изменений. Он сделал несколько новых акцентов, которые ранее не звучали со стороны официального Еревана. Во-первых, заявил, что трехсторонний документ, подписанный 9 ноября 2020 года, не имеет международной силы, а также предложил отложить мирный договор и говорить о мирном сосуществовании, что более реалистично.

Затем провластный депутат стал говорить о поведении международных партнеров Армении. «Никто из наших партнеров пока не осудил Азербайджан, но Турция уже осудила Армению... То есть, мы должны подумать... с кем мы сотрудничаем? Народ будет требовать этого от нас, а не от союзников. Почему Азербайджан не осуждают? Наши партнеры должны знать, что у нашего терпения есть предел», - сказал Хачатрян.

Премьер-министр и провластные депутаты успели поговорить о своем участии в четырехдневной войне 2016 года, уходе их родственников на границу, а также об участии сына премьер-министра в 44-дневной войне.