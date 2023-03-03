Премьер-министр Армении провел встречу с президентом Германии

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, после церемонии встречи премьер-министр Пашинян и госпожа Акопян сделали запись в Книге почетных гостей, затем премьер-министр Армении провел частную беседу с президентом ФРГ, а госпожа Акопян – с Эльке Бюденбендер.

Встреча премьер-министра Армении и президента Германии продолжилась в расширенном составе.

Согласно сообщению, Никол Пашинян и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили ряд вопросов армяно-германского сотрудничества.

«Были затронуты вопросы развития сотрудничества в политической и экономической сферах. В этом контексте была отмечена важность активного взаимодействия правительств двух стран.

Президент ФРГ выразил готовность содействовать укреплению двусторонних связей и подчеркнул важность реформ, направленных на развитие демократии в Армении.

Никол Пашинян представил подробно процесс институциональных реформ и отметил, что демократия имеет стратегическое значение для правительства Армении.

Собеседники коснулись происходящих в регионе Южного Кавказа процессов, гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и представляющих взаимный интерес других вопросов», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.

Сообщается, что Анна Акопян и Эльке Бюденбендер отметили важность активной деятельности супруг глав государств в разных направлениях.

«Супруга президента Германии отметила важность развития сферы дуального образования и реализуемых в этом направлении программ, представила подробности о реализованных в Германии шагах.

Супруга премьер-министра отметила, что фонд «Мой шаг» также реализует программы в сфере дуального образования.

Была подчеркнута важная роль женщин в установлении и укреплении мира. В этом контексте госпожа Акопян пригласила Эльке Бюденбендер принять участие в международном саммите «Роль женщин в продвижении демократии, мира и безопасности», который состоится в Ереване в этом году», - отмечается в сообщении.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.