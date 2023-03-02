Шольц: Территориальная целостность и право на самоопределение равноценны

Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине, Олаф Шольц дважды подчеркнул, что и право на территориальную целостность, и право на самоопределение равноценны.

«Мы обеспокоены нестабильной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться долго, необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом, все эти принципы равноценны», - заявил немецкий канцлер.

Присутствие наблюдательной миссии Евросоюза в Армении будет оформлено документально, заявил армянский премьер, отвечая на вопрос, обсуждается ли в повестке дня Еревана и Брюсселя также вопрос о новом договоре с учетом компонента безопасности.

Шольц не исключил увеличения числа европейских наблюдателей. После краткосрочного прошлогоднего присутствия Евросоюз направил на армяно-азербайджанскую границу новую, на этот раз двухлетнюю и более многочисленную миссию для наблюдения. Миссия в составе 100 человек уже начала свою работу.

«Сейчас присутствие миссии наблюдателей ЕС регулируется взаимными официальными письмами, но у нас также есть договоренность о том, что соглашение, регулирующее это присутствие и миссию, должно быть обсуждено, согласовано и подписано. И я также думаю, что в ближайшее время мы можем подписать документ, регламентирующий присутствие мониторинговой миссии. Ближайшее время – это когда мы проведем переговоры и придем к общему согласию по формулировкам уже достигнутых договоренностей», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьера спросили о возможности обхода через Армению западных санкций со стороны ее стратегического союзника России. Никол Пашинян исключил «теневые шаги».

«Что касается разговоров об обходе санкций, то должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Реальность с точностью до наоборот, и я приведу вам пример, что весной прошлого года западный владелец забрал из Республики Армения или взял в свое владение самолет, используемым одной из авиакомпаний Российской Федерации», - отметил он.

Канцлер Германии также особо подчеркнул, что на переговорах с главой Армении обсуждалась тема обхода западных санкций, введенных против России за вторжение в Украину. «Естественно, мы обсудили этот вопрос. Германия следит за ситуацией», - отметил Шольц.

Немецкий журналист спросил Пашиняна, почему Армения не осуждает нападение России на Украину. Премьер-министр уклонился от прямого ответа.

«Республика Армения делает все, чтобы показать себя на международных площадках как ответственный член международного сообщества, и мы предприняли и предпринимаем очень заметные шаги в этом направлении. Эта наша принципиальная позиция и впредь будет сохраняться», - сказал Пашинян.

Пашинян и Шольц встречались в октябре прошлого года в рамках прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить процессы на Южном Кавказе.

Пашинян в третий раз совершает рабочий визит в Германию. Три года назад он в Германии встречался с тогдашним немецким канцлером Ангелой Меркель.

Это была не первая встреча Меркель и Пашиняна. В конце августа 2018 года Меркель посетила Ереван, а в начале февраля 2019 года Берлин посетил премьер-министр Армении.

В 2019 году Никол Пашинян и Ангела Меркель в Берлине говорили о карабахском конфликте. Тогда премьер-министр Армении настаивал на том, что не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, и что Баку должен говорить с избранными представителями народа Карабаха.

3 марта запланирована встреча Пашиняна с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По сообщению информационной службы правительства Армении, Никол Пашинян также посетит Немецкий совет по международным отношениям. В аппарате премьер-министра отметили также, что в рамках визита намечен и ряд других встреч.