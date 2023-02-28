Ереван и Баку расходятся во мнениях по 3-4 пунктам мирного договора – спикер НС

Армения и Азербайджан пока не могут прийти к согласию по 3-4 пунктам мирного договора, заявил сегодня в беседе с журналистами председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отметив, что по некоторым предложениям между сторонами есть консенсус.

Спикер парламента отказался уточнить, по каким именно. «Могу сказать, что это международно признанные принципы», - сказал он.

«Не может быть 10 пунктов и по всем 10 пунктам разногласия, у нас есть разногласия по 3-4 пунктам», - сказал Ален Симонян.

Заверив, что Армения готова подписать мирный договор, Симонян подчеркнул, что этому мешают представляемые Азербайджаном все новых предложения и пограничные провокации.

Спикер НС повторил, что, по его мнению, вопрос Карабаха не должен быть включен в мирный договор, однако добавил, что это не означает отказа от прав карабахских армян.

Критику Москвы в отношении переговоров при посредничестве Запада Симонян назвал конвульсиями, утверждая, что российская сторона должна быть более сдержанной и спокойной.