Москва вновь выразила недовольство фактом размещения наблюдателей ЕС в Армении

Спустя несколько часов после размещения в Армении сотни наблюдателей Евросоюза официальная Москва вчера вечером устами официального представителя МИД России Марии Захаровой вновь заявила, что усматривает в присутствии гражданской миссии ЕС в Армении исключительно геополитическую подоплеку, а не реальную заинтересованность в урегулировании отношений на Южном Кавказе.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Мы усматриваем в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - заявила Захарова, добавив, что убеждена, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, в том числе переговоры вокруг мирного договора.

Как официальный Ереван реагирует на заявление Захаровой? Ереван неоднократно обращался к теме наблюдательной миссии ЕС. Принимая вчера делегацию во главе с командующим гражданскими действиями Службы внешних связей ЕС Стефано Томатом, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что миссия внесет важный вклад в стабильность в регионе и обеспечение безопасности населения, проживающего в приграничных с Азербайджаном районах.

«Армянская сторона публично выразила свою позицию в отношении миссии наблюдателей ЕС», - сказал в ответ на вопрос Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, не вдаваясь в подробности.

В этом процессе нет геополитического контекста, заявил сегодня в студии «Азатутюн ТВ» руководитель правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

«Азербайджан напал на суверенную территорию Республики Армения, оккупировал территории. По сути, наблюдательная миссия Евросоюза призвана способствовать установлению стабильности в регионе, а также содействовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Это процесс, вытекающий из наших потребностей», - отметил он.

Вопрос размещения наблюдателей Евросоюза в Армении постоянно обсуждался с российскими партнерами на различных уровнях, и Ереван выразил свой подход, заверил Конджорян.