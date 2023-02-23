Азербайджан должен приложить видимые усилия и меры для открытия Лачинского коридора - Пашинян

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении счел решение Международного суда ООН «чрезвычайно важным».

Вчера Гаагский суд частично удовлетворил иск Армении о применении обеспечительных мер против Азербайджана и единогласно отклонил иск Азербайджана с таким же требованием против Армении. Суд обязал Азербайджан до вынесения окончательного решения по делу «Армения против Азербайджана» принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

По словам Никола Пашиняна, суд прежде всего зафиксировал, что Азербайджан ввел международное сообщество в заблуждение.

«Суд зафиксировал ответственность государства Азербайджан за закрытие Лачинского коридора, по сути, не приняв всерьез закрытие коридора так называемыми «экоактивистами», и обязал именно Азербайджан открыть коридор», - сказал глава правительства.

Какое политическое значение будет иметь это решение, будет ли открыт Лачинский коридор, который закрыт уже почти три месяца? Премьер-министр Армении сказал, что Азербайджан должен приложить видимые усилия и меры в этом направлении, приведя один пример: «Самым примитивным шагом может быть призыв из высших эшелонов власти к «активистам» открыть Лачинский коридор. В любом случае отсутствие конкретных действий по открытию Лачинского коридора со стороны Азербайджана может и должно привести к конкретным международным последствия».

Пашинян не пояснил, какие международные последствия имеет в виду.

Решение Международного суда ООН обязательно к исполнению. Председатель суда подчеркнул, что исполнение решения предполагается сразу после его опубликования.

Еще в конце прошлого года другой международный суд, Европейский суд, обязал Азербайджан принять меры, гарантирующие безопасное перемещение тяжелобольных через Лачинский коридор, но то решение осталось на бумаге. Где гарантия, что и это решение не постигнет та же участь? Егише Киракосян, представивший в Гааге иск Армении, в эфире Общественного телевидения сказал, что Азербайджан нанесет ущерб своей репутации, если не выполнит и это решение.

«Логично, что армянская сторона должна постоянно делать все, чтобы напоминать об этом новом обязательстве азербайджанской стороне и международному сообществу. Я не думаю, что в интересах Азербайджана будет не выполнить это решение», - отметил Киракосян.

Наивно полагать, что через 10 минут после вынесения решения коридор будет открыт, такова оценка части экспертов по международному праву. Один из них, Ара Хзмалян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что это еще одно обоснование того, что ни при каких обстоятельствах народ Карабаха не может жить в составе Азербайджана, и это как правовой, так и дипломатический аргумент.

«Возможно, сегодня эта ответственность не материализуется, она не примет материальную форму, но в правовой плоскости она уже проявляется, вплоть до риска личной уголовной ответственности руководителей конкретной страны», - сказал Хзмалян.

Следует добиваться политических и экономических последствий, подчеркивает еще один специалист в области международного права Тарон Симонян, утверждая, что Армения может инициировать принуждение в отношении Азербайджана через Совет Безопасности ООН. Однако для этого требуется серьезная дипломатическая работа, чтобы одно из государств вдруг не наложило вето.

«Экономические, финансовые санкции и вплоть до применения силы против Азербайджана», - отметил специалист.

Способно ли сегодня правительство Армении проделать эту работу? Симонян признает: может быть, воз и не двигается с места, но Армения не может себе позволить роскошь разочароваться и пасть духом. Необходимо продолжать использовать правовые инструменты.

«Потому что увеличение количества этих инструментов и пренебрежительное отношение Азербайджана к международному праву и международному сообществу на определенном этапе уже приведут к своим последствиям. Конечно, если при этом Армения будет проводить слабую политику, проводить политику уступок, то результатов не будет. Мы можем добиться успеха правовыми инструментами, если юристы хорошо справятся со своей работой, но если дипломаты и политики не справятся со своей работой, в результате ничего не произойдет, по этой причине все деятели должны быть на своих местах и решать стоящие перед ними задачи, чтобы столь серьезная работа юристов не пропала даром», - подчеркнул Тарон Симонян.

МИД Азербайджана также отреагировал на решение суда ООН. Официальный Баку всего лишь отметил, что Гаагский суд в своем решении принял к сведению заявление представителя Азербайджана о том, что Азербайджан предпринял и обязуется и впредь предпринимать все меры в пределах своих полномочий для обеспечения безопасного движения по Лачинской дороге и выполнения условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. А отклонение иска Баку было сочтено несодержательным.

Пашинян сегодня об этом также упомянул: «Таким образом, мы можем констатировать, что беспочвенные обвинения в адрес Армении о минировании, которые уже несколько месяцев распространяются на всех международных площадках, рухнули».

Вчера Гаагский суд отклонил другое требование Армении - обязать Азербайджан немедленно восстановить бесперебойную подачу природного газа в Нагорный Карабах. Суд отметил, что не было представлено достаточных аргументов в пользу того, что Азербайджан нарушает подачу газа.

Напомнив, что газопровод, по которому газ поступает в Нагорный Карабах, находится в недоступном для Армении месте, Пашинян добавил, что если будут собраны достаточные доказательства, Армения на этом основании снова сможет обратиться в суд.