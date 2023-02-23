Отсутствие действий по открытию Лачинского коридора должно привести к конкретным международным последствиям - Пашинян

Вчера была зафиксирована практика Азербайджана по введению в заблуждение международного сообщества, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вчерашнего решения Международного суда ООН.

Пашинян напомнил, что Азербайджан во всех международных инстанциях утверждал, что Лачинский коридор не закрыт.

Вчера Международный суд ООН частично удовлетворил иск Армении о применении обеспечительных мер против Азербайджана и единогласно отклонил иск Азербайджана с таким же требованием против Армении.

Армения требовала от международного суда обязать Азербайджан открыть закрытый более двух месяцев Лачинский коридор, обеспечить свободное, двустороннее движение людей и транспорта, а также немедленно восстановить подачу газа. Суд удовлетворил иск Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан до вынесения окончательного решения по делу «Армения против Азербайджана» принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

Пашинян высказался о политическом влиянии решения, подчеркнув, что суд зафиксировал ответственность государства Азербайджан за закрытие Лачинского коридора, по сути, не приняв всерьез закрытие коридора экоактивистами, по словам главы правительства, Азербайджан должен приложить видимые усилия и меры для открытия Лачинского коридора.

«Самым примитивным шагом может быть призыв из высших эшелонов власти к «активистам» открыть Лачинский коридор, в любом случае отсутствие конкретных действий по открытию Лачинского коридора со стороны Азербайджана может и должно привести к конкретным международным последствия», - сказал премьер-министр.

«Суд также четко зафиксировал существование единицы Нагорный Карабах»

По словам Пашиняна, суд также четко зафиксировал существование единицы Нагорный Карабах в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, в том числе то, что Нагорному Карабаху и наличию линии соприкосновения было дано международно-правовое значение.

«В то же время суд зафиксировал, что в результате закрытия Лачинского коридора были нарушены поставки продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости в Нагорный Карабах, доступ этнических армян к ряду жизненно важных медицинских услуг был ограничен, тем самым подтвердив факт существования гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе», - сказал премьер.

«Подача газа в Нагорный Карабах осуществляется в полном объеме»

Армения также потребовала от международного суда обязать Азербайджан немедленно восстановить подачу газа. По словам Пашиняна, суд посчитал, что в связи с этим Армения не представила достаточных доказательств того, что Азербайджан виноват в приостановке поставок природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах.

«Причина такой ситуации в том, что задвижка газопровода, подающего газ в Нагорный Карабах, находится в недоступном для Армении месте, то же самое можно сказать и о точке отключения электричества. Армения действительно не смогла представить здесь неопровержимые доказательства, но это также означает, что в тот момент, когда мы сможем получить прямые доказательства, на их основании мы сможем снова обратиться в суд», - сказал премьер-министр, также проинформировав, что на данный момент подача газа в Нагорный Карабах осуществляется в полном объеме.