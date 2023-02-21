«До 23 февраля Рубен Варданян должен уйти в отставку» - провластный депутат

«До 23 февраля Рубен Варданян должен уйти в отставку», - заявил депутат правящей фракции «Гражданский договор», бывший замминистра обороны Гагик Мелконян, не уточнив, откуда у него информация о том, что госминистр Нагорного Карабаха в ближайшие дни покинет свой пост, и как было принято это решение.

«Сейчас я сказал, что у меня есть информация, но я ведь не буду объяснять, откуда она у меня и каким образом», - сказал Мелконян.

Однако провластный депутат не скрывает, что считает правильным уход Варданяна, даже если таким образом будет выполнено требование президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На прошлой неделе в Мюнхене в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Алиев поставил предварительное условие: он готов вести диалог с армянами Карабаха, но при условии, что Рубен Варданян уйдет.

«Теперь допустим, Алиев требует: «Дайте Зангезурский коридор, только тогда открою [Лачинский коридор]». Что ж теперь построить «Зангезурский коридор» и отдать его им или сказать Рубену Варданяну: Рубен джан, иди туда откуда пришел. Конечно, если вся проблема связана с тем, чтобы там не было Рубена, конечно, власти Карабаха должны сказать Рубену, чтобы он оставил эту должность», - сказал депутат.

Гагик Мелконян считает, что уход Рубена Варданяна не только поможет открытию Лачинского коридора, но и решит вопрос раскола во власти в Карабахе. «Нахождение там Рубена Варданяна вызвало разногласия во власти. Спросите его: кто вас послал и зачем вы приехали в Карабах? Зачем внесли раскол во власть Карабаха? Конечно, прислали русские, а кто еще?» - сказал Мелконян.

Провластный депутат уверен, что Рубен Варданян делал то, что говорили русские. По его убеждению, в том числе и это стало причиной того, что в последнее время отношения между властями Армении и Карабаха стали натянутыми, а с уходом Варданяна вбитый между Карабахом и Арменией клин исчезнет.

По словам представителя правящей партии, в Карабахе создалось двоевластие - власть Араика Арутюняна и власть Рубена Варданяна. Однако после визита президента Карабаха в Москву ситуация изменилась. «Когда Арутюнян поехал в Москву и вернулся, он понял, что если что-то упустит из рук, то ему конец, поэтому он снова взял на себя управление», - сказал Мелконян.

Дискуссии об увольнении Рубена Варданяна, проработавшего госминистром около трех месяцев, вновь активизировались в Карабахе после выдвинутого Ильхамом Алиевым предусловия. О принятом политическом решении на днях заявил также карабахский оппозиционер Тигран Петросян. Последний утверждал, что президент Араик Арутюнян предложил пост государственного министра генеральному прокурору Карабаха Гургену Нерсисяну.

«Сначала была встреча с Гургеном Нерсисяном, в ходе которой он сообщил мне, что решение уже принято и Рубен Варданян должен уйти. Каким методом он уйдет, неизвестно, но он сказал, что уйдет и Араик Арутюнян предложил ему должность госминистра», - сказал Петросян.

Предложена ли генпрокурору должность госминистра?

Предложена ли генеральному прокурору должность государственного министра и принял ли он это предложение? На эти наши вопросы Генеральная прокуратура обещала письменно ответить еще вчера, но до сих пор ответа мы не получили. До этого генпрокурор Карабаха Гурген Нерсисян в беседе с «Медиахаб» подтвердил, что ему была предложена должность госминистра, но решение он пока не принял.

Депутат оппозиционной фракции «Справедливость» Национального собрания Карабаха Метаксе Акопян уверена, что сам Рубен Варданян не уйдет в отставку, и Араику Арутюняну придется отправить его в отставку. Если Арутюнян пойдет на этот шаг, это будет означать, что он выполняет требование Алиева, сказала депутат от оппозиции.

По словам Акопян, Рубен Варданян против того, чтобы Баку вел диалог с Карабахаом как с меньшинством, что не отвечает интересам Азербайджана. «Госминистр заявил, что дискуссии в таком формате неприемлемы и он против них, и Арцах [Нагорный Карабах - ред.] следует рассматривать не как объект, а как субъект, который может сесть за стол переговоров на равных. Понятно, что это не является целью и желанием Азербайджана», - сказала депутат.

Метаксе Акопян уверена, что если Араик Арутюнян уволит Рубена Варданяна, это вызовет гнев карабахцев. Сам Варданян и члены его команды до сих пор не реагируют на новость о его ожидаемой 23 февраля отставке, кстати, именно в этот же день президент Араик Арутюнян пообещал выступить с посланием.