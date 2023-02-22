Амулсарский золотой рудник будет эксплуатироваться. Правительство сегодня подписало соглашение на сумму 250 млн долларов с компанией «Лидиан Армения» и Евразийским банком развития.

После сигналов экологов, длительных протестов и уголовного дела исполнительная власть заявляет, что препятствий больше нет.

«Эти деньги пойдут на завершение строительных работ и приобретение необходимой техники. Правительство получит 12,5% акций новой компании и ничего не будет платить взамен, но взамен обеспечит страхование сделки от определенных рисков», - сказал министр экономики.

От имени правительства Армении документ подписал министр экономики Ваан Керобян. Его выступление было полностью посвящено экономической выгоде от эксплуатации золотого рудника, но конкретных сроков открытия рудника не прозвучало.

«Оценено, что работа Амулсара, компании «Лидиан» увеличит ВВП Армении примерно на один процент, а это достаточно высокий показатель, и мы не имеем права отказываться от таких возможностей», - сказал Керобян.

Проект эксплуатации золотого рудника, прилегающего к Джермуку, является одним из самых крупных и громких инвестиционных проектов в Армении. Экологи и жители близлежащих населенных пунктов уже много лет твердят, что эксплуатация рудника создаст большой риск загрязнения воды, воздуха и почвы курортной зоны. Дорога, ведущая к руднику, была закрыта местными жителями с 2018 года, что не позволило компании начать строительство.

Сегодня уже представитель компании говорил об экономических выгодах Армении: «Это беспрецедентно динамичная программа для экономики страны, она создаст рабочие места для сотен жителей Армении, наши расчеты показывают, что программа принесет прямые экономические выгоды Армении».

После бархатной революции новое правительство потратило почти полмиллиона долларов на проверку опасений экологов, пригласило международных экспертов, которые пришли к выводу, что для оценки рисков эксплуатации рудника исходных данных недостаточно, и так и осталось непонятно, будет ли окружающая среда загрязнена тяжелыми металлами при добыче золота в Амульсаре или нет.

С целью проверки возможных злоупотреблений в процессе выдачи разрешения на эксплуатацию рудника было возбуждено уголовное дело, которое, однако, было прекращено в 2021 году за отсутствием состава преступления. А затем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вероятность эксплуатации рудника высока.

Мы спросили у министра экономики, не видит ли правительство никаких рисков, не осталось ли опасений по поводу загрязнения природы.

«Все необходимые исследования, согласно законодательству РА, проведены и необходимые разрешения выданы», - ответил Керобян.

По словам эколога Инги Зарафян, решение правительства носит политический характер. «Правительство просто приняло чисто политическое решение и, фактически, взяло на себя очень тяжелое бремя», - сказала она.

Между тем, местные жители, представители гражданского общества, на протяжении всего этого периода требовали новой оценки воздействия на окружающую среду, подчеркивает Зарафян. Опасения по поводу рисков с годами не исчезли.

«Гражданское общество очень обоснованно представляло риски. На самом деле, у правительства, которое давало обещания, что обязательно оценит и посмотрит, сейчас нет никаких оснований», - сказала эколог.

Реакция исполнительной власти лаконична: государство уверено в своих контролирующих способностях, и именно это позволило им продвинуться вперед в вопросе эксплуатации Амулсара.