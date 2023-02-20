Степанакерт отвечает Алиеву: присутствие Рубена Варданяна в Карабахе - это внутреннее дело Карабаха

Степанакерт отвечает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: присутствие Рубена Варданяна в Нагорном Карабахе и его деятельность являются внутренним делом Карабаха.

На состоявшейся в минувшую субботу в Мюнхене конференции, в которой также принял участие премьер-министр Армении, президент Азербайджана поставил предварительное условие: азербайджанская сторона готова обсуждать с проживающим в Карабахе армянским этническим меньшинством вопросы его прав и безопасности, но сделает это только тогда, когда Рубен Варданян «покинет их территорию».

«Мы готовы вести переговоры, но с представителями армянской общины, родившимися и проживающими в Карабахе, а не с лицом, ввезенным из России, чтобы занять высокое положение в Карабахе. Может быть, «ввезен» - неверное слово, я бы предпочел ввезенный контрабандным путем, потому что никто не знает, как он оказался в Карабахе, как ему удается вернуться в Ереван, потом в Москву, а потом обратно в Карабах через Ереван. Уже один этот факт говорит о том, что никакой блокады нет... Мы готовы начать практические переговоры с представителями армянской общины Карабаха. Я сказал это моему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря США Бинкена, но мы сделаем это тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх Варданян покинет нашу территорию», - заявил президент Азербайджана.

Алиеву пока ответила пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян. Она заявила «Арцахпресс», что Карабах является родиной всех армян, независимо от места их рождения.

«Президент Азербайджана, обоснованно подозреваемый в совершении или руководстве многочисленными военными, коррупционными и другими преступлениями, который в настоящее время непосредственно руководит террористической операцией по окружению 120 тысяч армян, в очередной раз, говоря в Мюнхене об удалении Рубена Варданяна из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], пытается легитимизировать преступление по изоляции Арцаха от армян и сего мира», - отметила Аванесян.

Кстати, премьер-министр Армении Никол Пашинян никак не отреагировал на обвинения Алиева в адрес Рубена Варданяна и поставленное им предварительное условие.

В Карабахе тема отставки госминистра набирает обороты

Параллельно с очередным предусловием-требованием Алиева об удалении Рубена Варданяна из Карабаха, в Карабахе тема отставки государственного министра набирает обороты. Карабахский оппозиционер Тигран Петросян утверждает, что в ближайшее время президент Карабаха Араик Арутюнян освободит госминистра Рубена Варданяна с занимаемой должности, назначив на эту должность генерального прокурора Гургена Нерсисяна.

«Я думаю, что Араик Арутюнян действительно уберет Рубена Варданяна, и среди народа будет большое разочарование», - сказал Тигран Петросян.

Эту информацию оппозиционер получил накануне после встреч с генеральным прокурором Гургеном Нерсисяном, а затем президентом Араиком Арутюняном и госминистром Рубеном Варданяном.

«Сначала была встреча с Гургеном Нерсисяном, в ходе которой он сообщил мне, что решение уже принято и Рубен Варданян должен уйти. Каким методом он уйдет, неизвестно, но он сказал, что уйдет и Араик Арутюнян предложил ему должность госминистра», - сказал Петросян.

Позже, по словам Тиграна Петросяна, он встретился с госминистром Рубеном Варданяном и понял, что решение о его увольнении с должности навязывается извне, откуда именно, он не уточнил.

«Потом я встретился с Рубеном Варданяном, как я понял, извне сказали и Араику Арутюняну, и ему, что он должен уйти, Араику Арутюняну сказали, что он должен остаться. Я не буду вдаваться в подробности, почему и т.д., потому что я не в курсе многих вещей, я знаю, что Рубен Варданян говорит, что он не уйдет в отставку, и Араику Арутюняну придется его уволить», - рассказал оппозиционер.

Ни президент Арутюнян, ни госминистр Варданян, ни прокурор Нерсисян пока не подтвердили эту информацию.