Есть решение ускорить процесс открытия границ с Турцией - Мирзоян

Есть решение ускорить процесс открытия границ с Турцией, сегодня на заседании правительства заявил вернувшийся вчера из Анкары министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, представив подробности достигнутых договоренностей с министром иностранных дел Турции.

«Также достигнуты конкретные договоренности. Могу констатировать, что есть решение ускорить процесс диалога и процесс окончательного открытия границ. Заявлено, что мы проведем совместные работы в направлении восстановления исторического моста Ани», - сказал Миризоян.

Пашинян, в свою очередь, добавил, что эскизный проект восстановления Анийского моста был подготовлен давно. «Это действительно может стать очень символичным шагом», - сказал премьер.

И Пашинян, и Мирзоян подчеркнули, что возвращающиеся сегодня в Армению из Турции армянские спасатели пересекут армяно-турецкую границу по суше, то есть по мосту Маргара, по которому в Турцию были отправлены гуманитарные грузы.

Армянские спасатели вылетели в Турцию самолетом, и, фактически, мост Маргара будет открыт еще раз, пока символически, на этот раз для возвращения армянских спасателей.

Неясно, будет ли мост, который за последние дни был задействован несколько раз, вновь открыт после 30-летнего перерыва. Арарат Мирзоян сегодня говорил о возможности открытия границы для граждан третьих стран до лета.

«По сути, до начала туристического сезона мы также будем работать над тем, чтобы довести до конца возможность пересечения сухопутной границы для граждан третьих стран и для граждан двух наших стран с дипломатическими паспортами», - сказал глава МИД.

Говоря о работе армянских спасателей, Мирзоян отметил, что турецкая сторона на уровне властей, а также пострадавшие от стихии жители поблагодарили их за службу, а также за присланную из Армении гуманитарную помощь.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, отметил, что шаги Армении были обусловлены прежде всего гуманитарными мотивами.

«Я считаю абсолютно неприемлемой критику, которая направлена в наш адрес, потому что я не могу представить ситуацию, когда миллионы людей, находящихся всего лишь по ту сторону двери, нуждаются в помощи в случае стихийного бедствия и кто-то может быть к этому равнодушен, это абсолютно неприемлемо ни на каком основании, ни по какой причине», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что очень прискорбно, что в отношениях между двумя странами определенное «атмосферное» изменение происходит в условиях беспрецедентной катастрофы, выразив надежду, что это может стать новой отправной точкой для налаживания отношений между Арменией и Турцией.